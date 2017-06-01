Воспитание насилием в столичном детском саду

Вопиющая ситуация в детском саду №55 Кишинева стала поводом для журналистского расследования.

Всё началось с того, что один из воспитанников учреждения, 6-летний Денис, без видимых на то причин резко изменил свое поведение, стал плакать по утрам, заявляя, что не хочет идти в детсад. Встревожившаяся мать решила проверить, как к ребенку относятся в учреждении. Для того, чтобы добыть факты, она спрятала в часы ребенка записывающее устройство.

Прослушав записанное, женщина пришла в ужас: воспитательница и няня постоянно и сильно кричали и на ее сына, и на других детей, требуя выполнения различных заданий и послушания. Аудиозапись также зафиксировала, как няня ругает Дениса за то, что он рассказывает о происходящем в группе, пытаясь убедить ребенка, что его никто не обижает.

- Запись была сделана во время занятий в группе, около 9 часов утра. Сын рассказал, что его еще дергали за волосы, - рассказала мать Дениса.

Женщина написала жалобу на воспитательницу и няню группы. Директор детсада до последнего выгораживала своих подчиненных, перекладывая вину на родителей и якобы неуравновешенных детей. Однако под натиском неопровержимого доказательства в виде аудиозаписи признала, что имело место вопиюще жестокое отношение к детям.

О таком же случае физического и эмоционального насилия над детьми рассказала мать еще одного малыша из того же дошкольного заведения.

- Он несколько раз говорил, что в саду его бьют за то, что не хочет спать. Один раз я вечером при купании я даже заметила у него синяк на спине. В самом детсаду мне заявили, что сам ребенок непослушный, гиперактивный и имеет проблемы с психикой, - рассказала мать малыша в репортаже центра журналистских расследований Rise.

Впоследствии, однако, психолог не выявила у ребенка каких-либо отклонений, влияющих на поведение.

По информации столичного Управления образования, только с начала года были задокументированы 6 случаев насилия в отношении детей в детсадах и школах. В период с 2014-го по 2016 год в результате проверок 18 подобных случаев только в детсадах должностей лишились трое воспитателей, а другие получили выговоры и строгие предупреждения.