В Молдове запретят оставлять автомобили во дворах жилых домов

Дарья Чернега

Владельцев квартир в Молдове ждут сюрпризы - министерство регионального развития и строительства разработало перечень новых запретов и ограничений: о чем идет речь

Очередные запреты для жильцов многоквартирных домов намерено ввести министерство регионального развития и строительства Молдовы. Ведомство разработало и вынесло на публичное обсуждение новый Регламент по оказанию коммунальных и не коммунальных услуг, эксплуатации и администрированию жилья. Как объясняют авторы проекта, прежнее положение, регулирующее данную сферу, устарело и нуждается в пересмотре. В частности, новый регламент предусматривает, что жильцы многоквартирных домов, перестроившие свои квартиры без соответствующих документов, будут обязаны за свой счет вернуть их в исходное состояние, так как это предусмотрено в кадастровом плане.

В квартире законодательно запрещается устанавливать дополнительные секции батарей. Жильцов также обязуют поддерживать технические и инженерные сооружения в том виде, в котором они должны находиться согласно проекту. "Запрещается блокировать или ограничивать доступ в подвалы, на крышу, в общие коридоры и к запасному выходу. В местах общего пользования запрещается содержать животных, птиц и насекомых", — говорится в проекте закона. Параболические антенны и солнечные коллекторы тоже могут оказаться вне закона, если они будут установлены без согласия других жильцов. Некоторые ограничения касаются и придомовых территорий. В частности, министерство регионального развития предлагает запретить сажать деревья и кустарники в зоне подземных инженерных сетей. А также огораживать и использовать в личных целях территорию, прилегающую к жилому дому. Согласно регламенту, разработанному министерством, запрещается держать во дворах автомобили за исключением специально оборудованных мест.



Что делать, если вам продали некачественную квартиру в новострое Среди прав, которые получают жильцы дома, значится право за свой счет осуществлять срочные ремонтные работы нежилых площадей здания. Для этого владельцы квартир должны будут заключить контракт с администратором жилого блока с тем, чтобы в последствие он компенсировал расходы на экстренный ремонт. Документ также определяет степень ответственности за утечки воды. Так, за внутренние утечки понесут расходы те, кто осуществляет обслуживание данных сетей. Утечки в транзитных сетях, проходящие через жилые блоки, лягут на плечи поставщиков коммунальных услуг.