В Молдове запретят оставлять автомобили во дворах жилых домов

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Общество
Дарья Чернега
Владельцев квартир в Молдове ждут сюрпризы - министерство регионального развития и строительства разработало перечень новых запретов и ограничений: о чем идет речь
Очередные запреты для жильцов многоквартирных домов намерено ввести министерство регионального развития и строительства Молдовы. Ведомство разработало и вынесло на публичное обсуждение новый Регламент по оказанию коммунальных и не коммунальных услуг, эксплуатации и администрированию жилья. Как объясняют авторы проекта, прежнее положение, регулирующее данную сферу, устарело и нуждается в пересмотре. В частности, новый регламент предусматривает, что жильцы многоквартирных домов, перестроившие свои квартиры без соответствующих документов, будут обязаны за свой счет вернуть их в исходное состояние, так как это предусмотрено в кадастровом плане.
В квартире законодательно запрещается устанавливать дополнительные секции батарей. Жильцов также обязуют поддерживать технические и инженерные сооружения в том виде, в котором они должны находиться согласно проекту. "Запрещается блокировать или ограничивать доступ в подвалы, на крышу, в общие коридоры и к запасному выходу. В местах общего пользования запрещается содержать животных, птиц и насекомых", — говорится в проекте закона. Параболические антенны и солнечные коллекторы тоже могут оказаться вне закона, если они будут установлены без согласия других жильцов. Некоторые ограничения касаются и придомовых территорий. В частности, министерство регионального развития предлагает запретить сажать деревья и кустарники в зоне подземных инженерных сетей. А также огораживать и использовать в личных целях территорию, прилегающую к жилому дому. Согласно регламенту, разработанному министерством, запрещается держать во дворах автомобили за исключением специально оборудованных мест.
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