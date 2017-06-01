Expert-Grup: Власти затягивают реформу в области госзакупок

После подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Молдове началась реформа в области госзакупок. Важным элементом новой системы должно было стать Национальное агентство по разрешению споров — независимый орган для разрешения жалоб, поданных в рамках процедур государственной закупки. Однако, создание агентства затягивается, что ставит под угрозу весь процесс реформ, пишет эксперт независимого аналитического центра Expert-Grup Юрий Моркотыло, передает NewsMaker.md.

Как отмечает эксперт, в отсутствие Национального агентства по разрешению споров частные компании при возникновении жалоб в области госзакупок могут обратиться только в суд, так как с 1 мая 2016 года Агентство по публичным закупкам больше не занимается подобными вопросами — все они перешли в ведение новой структуры, которая должна была начать работу с 1 января 2017 года, но так до сих пор и не создана.

Затягивание процесса создания Нацагентства порождает подозрения в бизнес-среде по поводу скрытых интересов тех, кто ответственен за отбор советников по разрешению споров. В настоящее время многие компании просто отказываются обращаться в судебные инстанции из-за сложности и длительности дел, связанных с госзакупками, а многочисленные коррупционные скандалы свидетельствуют об имитации здоровой конкуренции, считает эксперт, передает NewsMaker.md.

Как пишет mold-street.com, члены агентства должны назначаться парламентом по предложению комиссии по экономике, бюджету и финансам, которой руководит депутат Штефан Крянгэ. 1 февраля 2017 года комиссия опубликовала список кандидатов, участвующих в конкурсе, после чего были назначены слушания, которые так и не состоялись. «Процесс отбора кандидатов застопорился. В результате в Молдове уже год не решаются споры в области госзакупок, а реформа в этой области остается половинчатой», — цитирует эксперта издание.

Рынок госзакупок, особено в области строительства, ремонтных работ, закупки лекарств и нефтепродуктов, является чрезвычайно привлекательным для частных компаний. В 2014 году власти осуществили государственные закупки на общую сумму в 10,8 млрд леев, что на 45% больше, чем в 2013 году. В 2015 году, из-за банковского кризиса рынок сократился до 6,5 млрд леев, но уже в 2016 снова вырос до 7,6 млрд леев, составив 5,6% от ВВП. В этом году ожидается, что общая сумма госзакупок снова превысит 10 млрд леев.