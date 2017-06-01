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Общество
Филипп вмешался! Его требование в связи с избитым ребенком
01.06.2017

Таким образом, межсекториальная группа, созданная для расследования данного случая должна принять необходимые меры по защите прав ребенка.

В то же время, будут оценены действия менеджера дошкольного учреждения, воспитателя и помощника воспитателя, в соответствии с положениями Кодекса этики и соответствующему законодательству.

Также, премьер-министр попросил Министерство просвещения провести оценивание на национальном уровне относительно обращения с детьми в дошкольных учреждениях, с целью предотвращения и выявления ситуаций фактического / потенциального риска жестокого обращения, небрежного отношения или насилия.

После оценивания, компетентные органы совместно с представителями родительских асоциации, научных кругов и гражданского общества разработают меры по недопущению аналогичных ситуаций и представят их в течение месяца на утверждение в Национальный совет по защите прав ребенка.
Денис посещает Кишиневский детский сад № 55. Его поведение вдруг изменилось. Его мама, Алеся, решила выяснить, что происходит, пишет rise.md.

Она оснастила его устройством записи, скрытого в наручных часах, и отправляла в садик.То, что она услышала, ужаснуло ее.

Вначале директор детсада винила детей и их родителей, затем, после того, как она прослушала несколько зарегистрированных фрагментов, призналась, что в учреждении имеют место случаи вербальной агрессии.


 
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