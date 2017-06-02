Фестиваль «Дни новой музыки» стартует 6 июня

Международный фестиваль современной музыки, XXVI-ой по счёту, известный под названием «Дни новой музыки», состоится в Кишинёве 6-11 июня. Его участники будут выступать на сцене Национальной филармонии имени Сергея Лункевича. Организаторы это музыкального праздника утверждают, что меломанов ждёт не только знакомство с новыми произведениями, но и много интересных встреч и сюрпризов, передаёт Радио Молдова Новости.

В нынешнем году на фестивале прозвучат симфонические произведения и камерные пьесы как отечественных, так и румынских, русских, белорусских композиторов, традиционно будет исполнена и классика жанра из мировой музыкальной сокровищницы.



В рамках фестиваля пройдут шесть концертов. Откроется он выступлением Национального камерного оркестра Органного зала.



Цель фестиваля – приобщение общества к современному музыкальному искусству и пропаганда новых произведений.