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Общество
В республике ежедневно на свет появляются 100 детей
02.06.2017

В Республике Молдова каждый день рождаются около ста детей. Большинство новорождённых (51%) – это мальчики, соответственно, остальные 49% - представительницы прекрасного пола. Таковы данные, озвученные Национальным бюро статистики за 2016 год, согласно которым уровень рождаемости остаётся выше в сельской местности, передаёт Радио Молдова Новости.

На селе средний возраст матери при рождении первенца составляет 24 года, в городах этот показатель составляет 27 лет. За последние годы уменьшились случаи рождения детей у матерей юного возраста, что изменило и статистику смертности новорождённых до года.
По сравнению с 2005 годом снизился и удельный вес преждевременных родов. С 10 до 7 % снизился показатель абортов среди девочек-подростков.
 
На грудном вскармливании до года находятся 72% новорождённых малышей, каждый пятый питается материнским молоком до достижения двухлетнего возраста. Дети чаще всего страдают заболеваниями органов дыхания, анемией и недоеданием.
 
По данным Национального бюро статистики, в Республике Молдова общая численность детей с ограниченными возможностями составляет 12,9 тысяч. Ежегодной первичной стадией инвалидности диагностируется более одной тысячи детей. 


 
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