В республике ежедневно на свет появляются 100 детей

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Общество
В Республике Молдова каждый день рождаются около ста детей. Большинство новорождённых (51%) – это мальчики, соответственно, остальные 49% - представительницы прекрасного пола. Таковы данные, озвученные Национальным бюро статистики за 2016 год, согласно которым уровень рождаемости остаётся выше в сельской местности, передаёт Радио Молдова Новости.
На селе средний возраст матери при рождении первенца составляет 24 года, в городах этот показатель составляет 27 лет. За последние годы уменьшились случаи рождения детей у матерей юного возраста, что изменило и статистику смертности новорождённых до года.
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