Открываются детские летние лагеря отдыха

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Общество
Около 19 тысяч учащихся из муниципия Кишинёв проведут это лето в лагерях отдыха, которые откроются в столице и за её пределами. С 5 июня начнут работать 23 детские площадки, которые примут за лето около трёх тысяч детей. Стоимость путёвок на 15 дней (без суббот и воскресений) составляет 1120 леев. Из этой суммы родителям придётся оплатить лишь 20% (224 лея), передаёт IPN.
Воспитанники школ-интернатов (1051 учащийся), начиная с завтрашнего дня, традиционно будут отдыхать в лагерях «Cireșarii» и «Alunelul».
Профильные учреждения за пределами Кишинёва начнут свою деятельность постепенно, с начала июня, по результатам торгов.
В общей сложности, нынешнее лето в лагерях отдыха проведут 18 935 детей, в том числе 4530 мальчишек и девчонок получат бесплатные путёвки.
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