Открываются детские летние лагеря отдыха

Около 19 тысяч учащихся из муниципия Кишинёв проведут это лето в лагерях отдыха, которые откроются в столице и за её пределами. С 5 июня начнут работать 23 детские площадки, которые примут за лето около трёх тысяч детей. Стоимость путёвок на 15 дней (без суббот и воскресений) составляет 1120 леев. Из этой суммы родителям придётся оплатить лишь 20% (224 лея), передаёт IPN.

15% от общего количества путёвок для детских площадок будут распределены бесплатно ребятам из социально уязвимых семей, многодетных и неполных семей, а также детям, чьи родители воевали в Афганистане, участвовали в конфликте на Днестре и в ликвидации последствий техногенной аварии на Чернобыльской АЭС.

Воспитанники школ-интернатов (1051 учащийся), начиная с завтрашнего дня, традиционно будут отдыхать в лагерях «Cireșarii» и «Alunelul».

Профильные учреждения за пределами Кишинёва начнут свою деятельность постепенно, с начала июня, по результатам торгов.

В общей сложности, нынешнее лето в лагерях отдыха проведут 18 935 детей, в том числе 4530 мальчишек и девчонок получат бесплатные путёвки.