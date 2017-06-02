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Грозаву: Под давлением Киртоакэ я подписал контракт о парковках не глядя
02.06.2017

Столичный вице-примар Нистор Грозаву заявил, что 3 декабря прошлого года подписал контракт с австро-венгерской компанией Parkleitsystem, не читая его и не обсуждая с муниципальным советом. Причиной тому стали настойчивые указания примара Дорина Киртоакэ.

В интервью журналистам портала bani.md Грозаву рассказал следующее: «Примар не подписывал решения относительно контракта, на торжественном мероприятии по подписанию присутствовал я. Ни один документ мной не был подписан пока примар с ним не был ознакомлен. Я не принимаю решения относительно подписания, было сказано, что все хорошо, я и подписал. Даже если бы я прочитал контракт, он уже был одобрен и подписан всеми службами. Точно также было в случае с кредитами на троллейбусы, сначала подписали и потом уже представили муниципальному совету для одобрения».

Вице-примар утверждает, что контракт ему в руки попал только 25 апреля, на второй день после того как был задержан офицерами НАЦ. Вины Киртоакэ вице-примар не отрицает, заявляя, что к ситуации с платными парковками причастны многие.

Грозаву был задержан НАЦ 25 апреля, спустя два дня из-за сотрудничества со следствием его перевели под домашний арест. По решению суда он находится под судебным контролем с 30 мая.


 
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