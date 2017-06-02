2 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Правительство последовало рекомендациям европейских экспертов в области аккредитации
02.06.2017

Правительство одобрило поправки в Закон об аккредитации и оценке соответствия.

Поправки касаются назначения членов Совета по аккредитации при Национальном центре по аккредитации (MOLDAC), пишет IPN.

Эксперты-оценщики из Европейского сотрудничества по аккредитации (EA) пришли к выводу, что члены Совета по аккредитации слишком зависимы от правительства. Ведь согласно действующему законодательству состав Совета утверждается Министерством экономики, а свою деятельность Совет осуществляет на основании разработанного министерством регламента.

Отреагировав на рекомендации европейских оценщиков, правительство внесло поправки в статью 8 Закона об аккредитации. Таким образом, состав Совета будет назначаться непосредственно национальным органом по аккредитации.

Вице-премьер и министр экономики Октавиан Калмык сообщил, что, благодаря подписанию MOLDAC Соглашения о двустороннем признании с Европейским сотрудничеством по аккредитации, результаты проб, сертификаций и проверок, проводимых отечественными органами по оценке соответствия, получат признание в европейском и мировом экономическом пространстве, что обеспечит свободу перемещения на внешних рынках молдавским товарам и услугам.


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.