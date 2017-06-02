Правительство последовало рекомендациям европейских экспертов в области аккредитации

Правительство одобрило поправки в Закон об аккредитации и оценке соответствия.

Поправки касаются назначения членов Совета по аккредитации при Национальном центре по аккредитации (MOLDAC), пишет IPN.

Эксперты-оценщики из Европейского сотрудничества по аккредитации (EA) пришли к выводу, что члены Совета по аккредитации слишком зависимы от правительства. Ведь согласно действующему законодательству состав Совета утверждается Министерством экономики, а свою деятельность Совет осуществляет на основании разработанного министерством регламента.

Отреагировав на рекомендации европейских оценщиков, правительство внесло поправки в статью 8 Закона об аккредитации. Таким образом, состав Совета будет назначаться непосредственно национальным органом по аккредитации.

Вице-премьер и министр экономики Октавиан Калмык сообщил, что, благодаря подписанию MOLDAC Соглашения о двустороннем признании с Европейским сотрудничеством по аккредитации, результаты проб, сертификаций и проверок, проводимых отечественными органами по оценке соответствия, получат признание в европейском и мировом экономическом пространстве, что обеспечит свободу перемещения на внешних рынках молдавским товарам и услугам.