Выпускники иноязычных лицеев сдают первый экзамен на степень бакалавра

Выпускники лицеев с преподаванием на русском, украинском, болгарском и гагаузском языках сдадут сегодня первый экзамен на степень бакалавра.

Им предстоит тестирование по румынскому языку и литературе. Учащиеся, обладающие международными сертификатами, получат зачёт автоматом, пишет publika.md

В этом году экзамены на степень бакалавра сдадут 29 с половиной тысяч кандидатов. Им предстоит тестирование по языку обучения, иностранному языку, математике, истории румын и всеобщей истории, а также экзамен по выбору. В прошлом году экзамены на степень бакалавра сдали 23 тысячи кандидатов.