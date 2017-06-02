Выпускники иноязычных лицеев сдают первый экзамен на степень бакалавра

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Общество
Выпускники лицеев с преподаванием на русском, украинском, болгарском и гагаузском языках сдадут сегодня первый экзамен на степень бакалавра.
Им предстоит тестирование по румынскому языку и литературе. Учащиеся, обладающие международными сертификатами, получат зачёт автоматом, пишет publika.md
В этом году экзамены на степень бакалавра сдадут 29 с половиной тысяч кандидатов. Им предстоит тестирование по языку обучения, иностранному языку, математике, истории румын и всеобщей истории, а также экзамен по выбору. В прошлом году экзамены на степень бакалавра сдали 23 тысячи кандидатов.
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