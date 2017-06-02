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Происшествия
Больной раком мужчина выстрелил себе в голову из ружья сына
02.06.2017

Шокирующий случай произошел в селе Гилинчень, Теленештского района. Там лесник выстрелил себе в голову после того, как врачи поставили ему неизлечимый диагноз.

Мужчина 55-ти лет пропал в среду. Он взял машину и оружие у своего сына, которое хранилось на законных основаниях, сообщает canal3.md.

- По предварительным данным речь о суициде, так как на теле мужчины не было найдено следов насильственной смерти, а охотничье ружье лежало рядом с ним, - сообщили в полиции.

Тело лесника нашли вчера в лесу недалеко от деревни. 


 
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