Больной раком мужчина выстрелил себе в голову из ружья сына

|
|
...
|
Происшествия
Шокирующий случай произошел в селе Гилинчень, Теленештского района. Там лесник выстрелил себе в голову после того, как врачи поставили ему неизлечимый диагноз.
Мужчина 55-ти лет пропал в среду. Он взял машину и оружие у своего сына, которое хранилось на законных основаниях, сообщает canal3.md.
- По предварительным данным речь о суициде, так как на теле мужчины не было найдено следов насильственной смерти, а охотничье ружье лежало рядом с ним, - сообщили в полиции.
Тело лесника нашли вчера в лесу недалеко от деревни.
Обсуждение новости
|