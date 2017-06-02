Игорь Додон о готовности идти на компромиссы с Приднестровьем и совместном КПП в Кучурганах

Молдавия готова на любые компромиссы с Приднестровьем, чтобы объединить страну, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

"Я готов на любые компромиссы, для того, чтобы объединить страну. Нужно оставить вот все, что у них есть. Я вообще сторонник того, чтобы ПМР в составе Республики Молдова сохранила все, что у них есть. За исключением общей границы, общей бюджетной системы, банковской, армии. А так – свой парламент, свой премьер, свой президент, свой флаг, свой гимн", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Додон отметил, что является сторонником федеративного устройства государственности. "Нужно садиться за стол переговоров и смотреть, какой статус будет. И я уверен, что и Россия на это пойдет. И наши партнеры западные пойдут на это. Я в Брюсселе этот вопрос тоже обсуждал. Нужно просто садиться и проблему решать. Тем более что у нас нет тех проблем, которые есть, к примеру, у Азербайджана с Арменией. Мы живем вместе", — сказал он.

Молдова не намерена устраивать блокаду Приднестровью, заявил президент Игорь Додон. "Все страны и региона, и мира признают, что Молдова – это целостное государство, а Приднестровье – это часть Молдовы. У единого государства должна быть единая граница. Первый протокол о том, чтобы ставить совместные посты на украинско-приднестровской границе был подписан еще в 2002 году. Всеми – и Россией, и Украиной, и Молдовой. И с 2002 года реализацию этого протокола откладывали и откладывали. Сейчас просто дошли руки. И никто не собирается никакие блокады устраивать", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".

По словам Додона, "эти посты там не будут ничего проверять, лишь следить за соблюдением периода транзита". Совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу в среду. Власти непризнанного Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдовы и Украины на приднестровском участке границы.

"Некоторым силам в Приднестровье это не нравится, потому что это серьезно остановит контрабанду, которая там на очень серьезном уровне. И мы знаем об этом. Товары с Украины контрабандой в Приднестровье, из Приднестровья на наш рынок. Эта схема работала, и люди заработали сотни миллионов долларов за эти годы. Это не нравится не только некоторым силам в Приднестровье и Украине, но и у нас в Молдове. Да и в России есть люди, желающие, чтобы Приднестровье осталось в своем нынешнем состоянии", — сказал молдавский президент.

Он отметил, что Приднестровье не платит за газ. "Семь миллиардов долларов приднестровского долга за газ по бухгалтерии числится, извините, как молдавский. Но это они не платят. Кроме этого, Россия каждый год помогает живыми деньгами бюджету Приднестровья. Я насчитал 15 миллиардов долларов, полученных Приднестровьем за эти годы. За такие деньги за 15-20 лет можно было сделать второй Дубай для 400 тысяч жителей Приднестровья", — сказал Додон.