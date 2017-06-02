Лупу всерьез задумывается об уходе из политики

Экс-председатель Демократической партии, Мариан Лупу может окончательно покинуть политику и не претендовать на пост депутата на следующих парламентских выборах. Экс-коммунист и спикер парламента считает, что из политики нужно уходить в нужный момент.

Такое заявление депутат сделал в эфире передачи Important на TVC 21, передает ziarulnational.md

По словам Лупу, есть большая вероятность что он не будет больше претендовать на депутатский мандат, даже если у Демократической партии будут хорошие шансы остаться у власти и после выборов.

"Я 12 лет в парламенте. Некоторые вещи за это время так и не изменились. Это не мотивирует, не вдохновляет ни на что. Не интересует меня должность министра экономики. Не хотелось бы делать что-либо через силу. Я занимал уже должность министра и возвращение на этот пост меня не интересует. Также не вижу смысла создавать новый политический проект. ДПМ это мой второй и последний проект" - рассказал бывший лидер ДПМ.

На вопрос, справляется ли Плахотнюк с обязанностями председателя ДПМ, глава фракции ДПМ в парламенте сообщил: "Я скажу так. Если 5-6 месяцев назад опросы показывали рейтинг ДПМ на уровне 2-3%, сейчас имеем больше 9%. Значит все идет хорошо. Речь не и сантиментах или эмоциях. У нас хорошая команда. В партии нет диктатуры. Просто прошел один этап и начинается другой. Я много вложил в ДПМ. Я примел партию в парламент за счет своего имени. Горжусь этим" - подытожил Лупу.