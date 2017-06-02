Додон в Совбезе ООН будет добиваться для Молдовы статуса нейтральной страны

Молдова намерена через СБ ООН получить статус нейтральной страны, заявил президент страны Игорь Додон.

"В конституции у нас написано, что Молдова – нейтральная страна. Точка. Теперь нужно, чтобы этот нейтралитет был международно признан и закреплен. Я об этом говорил в офисе НАТО в Брюсселе в феврале. Предлагал подписать документ, в котором НАТО подтвердит, что уважает нейтралитет республики Молдовы", — сказал он в интервью "Комсомольской правде".

По словам молдавского президента, "нам нужна не декларация, нам нужна бумага, желательно решение Совбеза ООН, чтобы все страны признали Молдову нейтральной страной, что к нам не полезут со своими натовскими танками".

"Это нам нужно добиться, потому что это основа, на которой можно решить приднестровскую проблему. Без этого не получится", — отметил Додон.