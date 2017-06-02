Валерий ОСТАЛЕП: «НАТО профинансировало составление списка молдавских политиков с пророссийской ориентацией»

Марина ТИМОТИН

Существует ли проект США, направленный на усиление борьбы с российской пропагандой в странах бывшего СССР, для чего американский конгресс намерен выделить 250 миллионов долларов? Официальной информации об этом проекте пока нет. Свое мнение в интервью «Молдавским ведомостям» высказал директор института дипломатических исследований и проблем безопасности Валерий Осталеп.

«Мультики» запретят и у нас?

- В мире есть несколько широко распространенных терминов, которые в целом не приняты и официального определения их нет. Один из них – понятие терроризма. Все в общем знают, что это такое, но общепринятого понятия в странах и в международных организациях не существует – каждый видит его по-разному. Это относится и к термину «пропаганда».

Впервые я услышал о борьбе с так называемой пропагандой три года назад, когда некоторые иностранные дипломаты стали интересоваться тем, насколько в Молдове реально ее ограничить. На тот момент меня это очень удивило, было даже смешно слушать предложения ввести какие-то ограничения против русской пропаганды. Я не понимал, как этого в реальности можно добиться.

Как воспринимать российскую пропаганду в масс-медиа, если мы знаем, что эта сфера в целом используется большими игроками, в том числе транснациональными корпорациями, в своих интересах? Журналисты с мировым именем знают, о чем нужно умолчать и на чем поставить акцент. Новость или статья приобретают с их подачи определенный оттенок, которому можно верить или не верить, но глупо отрицать, что это существует. Мне показалось странным тогда, что кто-то собирается дать этому какой-либо окрас: как будто существует хорошая пропаганда и не очень.

Но вот видишь, что может дойти до запрета советских мульфильмов, как произошло, к примеру, на Украине, и уже не до смеха. Стало понятно, что феномен борьбы между геополитическими актерами, который включает в себя и элемент манипуляции общественным сознанием, вышел на стратегический уровень. При этом я не отрицаю существования специальных методов ведения политической борьбы, в том числе военных. Это делают все: Китай, США, Россия и другие крупные игроки на геополитической арене.

Между прочим, первая встреча у Трампа после избрания его президентом состоялась с американскими журналистами, которых он обвинил в фэйковости и пропаганде. Заметьте, обвинили не Путин и не Москва! На протяжении последнего года было много заявлений о том, что российские хакеры повлияли на выборы в США, что Россия собирается атаковать балтийские страны, оказывает влияние на Великобританию, Францию и тому подобное. Идет целенаправленная демонизация конкретного человека.

Охота на российских «ведьм»?

- То, что в Молдове всплыли элементы этой борьбы, для меня не новость. Полгода назад получил огласку документ центра НАТО в Кишиневе, в котором говорилось, что центр финансирует составление списка людей, выражающих свое мнение в публичном пространстве. Красной строкой там будут обозначены прокремлевские и так называемые независимые игроки. Представляете, военный блок составляет в нейтральной стране списки людей, которые имеют определенную точку зрения? Это дурно попахивает и вызывает ряд вопросов: для чего они это делают, зачем нужны такие списки, почему и кто оплачивает?

Вряд ли это можно считать элементом свободы слова. По крайней мере, смешно при этом говорить о демократии. В связи с этим все чаще вспоминаются многочисленные проводимые в нашей стране семинары, опросы, проекты, в ходе реализации которых звучат мнения о необходимости ограничения российского влияния в информационном пространстве под соусом борьбы с российской пропаганды.

Совершенно очевидно, что ведется откровенная борьба с российскими масс-медиа. Несмотря на все эти усилия, большинство наших граждан предпочитает смотреть телеканалы ОРТ, НТВ, Рен ТВ - не румынские, продолжают считать Владимира Путина самым авторитетным иностранным политиком - не президента США или Германии.Боюсь предположить, что было бы, если бы Россия выделила столько же денег на борьбу с западной пропагандой у нас, сколько выделяют США и Европа на борьбу с так называемой российской пропагандой.

Призрак тоталитаризма витает над Молдовой?

- Что касается проекта конгресса США против российской пропаганды, о котором много говорится после недавнего визита Плахотнюка и молдавских высокопоставленных госчиновников-демократов в США… Я не очень обращаю внимание на подобные элементы, для меня очевидно, что тактика реализации этих целей, будь то резолюция американского конгресса или Европарламента, не представляет интереса.

Придумать можно все что угодно. Мне в принципе интересен стратегический вопрос. Я понимаю, что Украина и Молдова на данный момент являются объектами борьбы, в которую США и западные страны вкладывают серьезные деньги. Причем, именно в сферу масс-медиа для того, чтобы переформатировать у наших граждан сознание и восприятие мира путем ограничения российского влияния.

Давайте иначе рассмотрим эту проблему. Если после телепередач, которые кто-то считает пропагандистскими и предлагает запретить, на их основе издается книга, как быть? Тоже запретить? Но это уже явно попахивает Северной Кореей, и мы к этому идем. Все, что ведет к ограничению мнения, свободы слова, выражения, указания, что хорошо, а что плохо, – признак тоталитаризма.

Коррупцию в столичную мэрию привезли русские танки?

- Распространяемая у нас информация о том, что Россия поддерживает группы, продвигающие коррупцию в Молдове, - элементы той же демонизации политического противника.

Написать можно все что угодно. Во время военных действий наступает момент, когда в рупор или через другие СМИ призывают сложить оружие, обещая теплый прием. Это тоже элемент борьбы, деморализации противника.

Сейчас в Молдове идет демонизация конкретного лидера и конкретной страны. У России - куча своих грехов и проблем, которых она не отрицают. Между нами есть множество недопониманий, но в современном мире для Молдовы источником проблем явно не является Россия, которая за последние годы в силу различных причин потеряла былое влияние в нашем регионе.

Нелепыми выглядят заявления некоторых наших политиков о том, что коррупцию в столичную мэрию привезли русские танки. В то же время кто-то может в это поверить. Это только начало демонизации политического противника. Дальше будет доводиться до абсурда все, что касается Путина, России и восточного курса.

Это делается и для того, чтобы запугать тех, кто имеет иное мнение о том, какого курса должна придерживаться Молдова. Если ты ставишь под сомнение, что единственное правильное мнение - прозападное, если будешь высказывать иное мнение, тебя быстро запишут в пророссийского агента и к тебе будет соответствующее отношение оппонента.

Приезд генсека Совета Европы спровоцировал дипломатический скандал?

- Не вижу никакой связи между этими событиями. Совершенно очевидно, что на данном этапе наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне за последнее десятилетие. Череда политических дипломатических демаршей со стороны Молдовы в отношении России привела к высылке пяти российских дипломатов из нашей страны – такого еще никогда не было со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

Очевидно, что преследуется определенная цель, о которой нам не говорят и ничего не объясняют, ссылаясь на спецслужбы. Либо это один из шагов, которые еще последуют, либо последует какая-то развязка в молдо-российских отношениях, которую, впрочем, я скоро не ожидаю.

Эта ситуация ставит в очень тяжелое положение Додона. Он три раза был в России, сейчас опять поехал туда, несколько раз встречался с Путиным – и в результате из Молдовы высылаются пять российских дипломатов. Это показывает слабость Додона с точки зрения внутриполитической борьбы и наносит определенный ущерб его имиджу. С другой стороны, это демонстрирует силовые возможности его прямых конкурентов – демократов и власти в целом.

Когда надеяться на лучшее?

- Мой прогноз весьма пессимистичен. До выборов, которые неизвестно когда состоятся, к сожалению, можно ожидать дальнейшего ухудшения наших отношений с Россией на фоне непонятного пока диалога России и Запада.

Несколько слонов столкнулись в комнате, в которую сами себя загнали отсутствием компромиссов, и никак не могут выйти из нее. Ни по Украине, ни по Сирии, ни по терроризму они договориться не могут. Трамп не может договориться с Европой по увеличению расходов на оборону и военные нужды стран ЕС.

Все застряли в этом хаосе, и мы с нашими местечковыми делами стали заложниками этих проблем. Так что до выборов оптимизма в молдо-российских отношениях у меня нет. Пока в Молдове к власти не придут люди, искренне думающие о гармонии в государстве, ничего хорошего у нас не будет.