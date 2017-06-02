Валериан Мынзат обжаловал приговор в Высшей судебной палате

Решение Апелляционной палаты Кишинева, согласно которому адвокат-звезда Валериан Мынзат и другие четверо подсудимых были осуждены за мошенничество, было обжаловано в Высшей судебной палате.

Кассационная жалоба на решение Апелляционная палаты зарегистрирована в ВСП 23 мая, дело еще не было распределено составу судей, сообщает zdg.md.

По этому делу были осуждены пять человек, все получили от 9 до 11 лет лишения свободы. Дорел Гэинэ, бывший руководитель отдела юридической страховой компании, был приговорен к 11 годам лишения свободы. Сергей Пруняну, экс-полицейский и муж прокурора Елены Пруняну из прокуратуры Буюкань, был приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права работать в МВД более 5 лет. Ион Таран, бывший начальник отдела по расследованиям ДТП Генерального комиссариата полиции, приговорен к 9 годам лишения свободы, с лишением права занимать государственные должности в течение 5 лет. Адвокат Евгения Барбэрошие осуждена на 9 лет лишения свободы.

Всех их обвинили в инсценировке ДТП в 2009 году по предварительному сговору. Они инсценировали аварию с целью получить определенную сумму денег от страховой компании Moldasig (около 300 тысяч леев) в качестве компенсации.

Адвокат Валериан Мынзат был задержан в пятницу вечером, 26 мая, полицией столичного сектора Чеканы, его эскортировали в пенитенциарное учреждение №13.

Мынзат должен будет отбыть 9 лет лишения свободы за мошенничество, совершенное восемь лет назад, если Верховный суд не изменит приговор.