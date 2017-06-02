Игорь Додон: Украинский сценарий не повторится в Молдове

Президент Молдавии Игорь Додон в большом интервью «Комсомольской правде» заявил, что он выступает против развития ситуации в стране по украинскому сценарию.

По его словам, в Молдавии были и есть люди, которые готовы взять вилы и пойти на революцию. Но официальные власти выступают против такого сценария.

«У меня перед глазами есть ситуация Украины. Не дай Бог такой сценарий в Молдове – это не остановить. А у нас рядом Приднестровье. Здесь взорвется все!» , — пояснил он

Додон рассказал, что сейчас в стране делается все для того чтобы «пробить» оппозицию. Задача минимум - провести выборы в Кишиневе и победить на них.

А дальше - будет референдум по роспуску парламента.

«Распустим – хорошо. Не распустим – очередные выборы в следующем году. Вот так шаг за шагом», — резюмировал президент Молдавии.