Почему выслали российского чиновника: Объяснение пограничной полиции

Заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Глеб Покатович, высланный в четверг, 1 июня, с Кишиневского международного аэропорта, не получил разрешение на въезд в Молдову, поскольку не выполнил условия, необходимые для получения разрешения на переход государственной границы, так как он не указал цель визита, объявила сегодня пограничная полиция.

Согласно цитируемому источнику, все лица, пересекающие государственную границу, проходят пограничный контроль, независимо от социального статуса, возраста, национальности и пола.

Напоминаем, что вчера тираспольские СМИ объявили, что Глеб Покатович должен был приехать в приднестровский регион для проведения финансово-экономического исследования в рамках программы сотрудничества между Российской Федерацией и приднестровской администрацией.