Либералы в парламенте объявили официально о переходе в оппозицию

Сегодня, в начале заседания парламента, депутаты ЛП зачитали заявление о переходе формирования в оппозицию, сообщает Noi.md.

Либералы отметили, что они стали мишенью беспрецедентных атак со стороны бывших партнеров по коалиции, потому что были неудобны для властей. Они обвинили демократов, что они вступили в сговор с социалистами.

«Заявляем, что переходим в оппозицию к альянсу ПСРМ-ДПМ. Рабочая обстановка в правящей коалиции изменилась радикально после президентских выборов, выигранных социалистами. Счет за вертикальность ЛП и защиту интересов граждан не опоздал. Последовали телевизионные задержания и аресты, с нарушением презумпции невиновности. Мы считаем, что Юрие Киринчук и Дорин Киртоакэ являются политзаключенными», - заявил депутат ЛП Роман Боцан.

По словам формирования, Молдова движется по неверному пути в условиях, когда «ДП подчинила себе все правоохранительные органы, используя государственные институты для реализации своих политических целей». Социалисты отреагировали сразу на обвинения либералов и отрицают, что у них есть какие-то договоренности с ДП.

«Мы никогда не участвовали в «Доме 2 между ЛП и ДП». Вы уже семь лет правите, руководили самыми коррумпированными министерствами, но до сих пор покрывались парламентским большинством. То, что случилось с Дорином Киртоакэ, абсолютно законно. Так что, разбирайтесь сами в этом «кумовстве с ДП», - ответил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

Отмечаем, что либералы вышли из правления после того, как на прошлой неделе мэр Дорин Киртоакэ был задержан по делу о коррупции. В то же время, все министры ЛП подали в отставку.