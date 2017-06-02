В Унгенах запустили автоматизированный Центр Трансграничного Газопровода

В Унгенах завершено строительство и сдан в эксплуатацию автоматизированный центр - составную часть магистрального трансграничного газопровода Унгень-Яссы, связавшего газотранспортные системы Молдовы и Румынии.

Как сообщили в минэкономики, центр призван обеспечить функциональность транспортировки и управления стабильных поставок газа в установленных объемах, сбор и систематизацию данных, принятие в случае необходимости оперативных мер.

Правительство РМ приняло решение о строительстве центра как необходимой меры для обеспечения безопасности транспортировки газа после окончания строительства газопровода в 2014 г. Работы по строительству центра выполнены при содействии Румынии в рамках межправительственного соглашения.

Строительство центра - заключительная фаза проекта взаимоподключения газотранспортных систем двух стран в направлении Ясс. Следующим этапом проекта, внедрение которого началось в конце 2016 г., станет строительство на территории РМ газопровода от Унгень до Кишинева, а также газопровода Онешть-Лецкань и компрессорной станции на территории Румынии.

Завершение проекта будет означать объединение рынков стран-членов ЕС со странами Восточного партнерства и обеспечение безопасности поставок газа в регион.

В марте после совместного заседания правительств двух стран премьер-министр Павел Филип заявил, что Молдова планирует завершить прокладку газопровода до Кишинева до конца 2018 г. Правда, затем его поправил вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, сообщив, что к августу нынешнего года будет готов технический проект газопровода Кишинев-Унгень, а строительство завершится до конца 2019 г.

По его словам, объем необходимых инвестиций в проект оценивается в 113 млн. евро, основную часть которых составят кредиты и гранты партнеров по развитию.