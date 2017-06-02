Стратегия по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами вступила в силу

Стратегия по обеспечению равенства между мужчинами и женщинами в Республике Молдова на 2017-2021 гг., а также План действий по ее внедрению вступили в силу после их сегодняшнего опубликования в «Monitorul Oficial al Republicii Moldova» («Официальный монитор Республики Молдова»), информирует Молдпрес.

Цель стратегии – наделение женщин и фактическая реализация равенства между женщинами и мужчинами в Республике Молдова путем выполнения пяти общих целей, за которыми следуют специфические цели по областям деятельности: обеспечение комплексного подхода к равенству между женщинами и мужчинами, укрепление институционального механизма по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами, борьба со стереотипами в обществе и продвижение ненасильственной коммуникаций, продвижение гендерного равенства в секторе безопасности и обороны, гендерно-чувствительное бюджетирование.

Цели, намеченные на следующие пять лет, отражают глобальные тенденции и реализацию обязательств, взятых нашей страной на международном плане. Так, они сосредоточены на обеспечении соблюдения прав человека, функционировании демократии и экономическом росте на основе конкурентоспособности.

Финансирование действий, предусмотренных в Плане действий Стратегии, будет осуществляться за счет и в пределах ассигнований, утвержденных на эти цели в бюджетах задействованных публичных органов власти, а также из иных источников.