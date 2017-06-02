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Общество
Олег Ротарь - победитель конкурса на должность правительственного агента
01.06.2017

Специальная комиссия признала победителем на должность правительственного представителя Олега Ротарь. Кандидатура должна быть выдвинута правительству для выдвижения, передает Noi.md.

В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что Олег Ротарь имеет дипломы бакалавра и магистра права, а так же филологическое образование (немецкий – английский). Согласно резюме, почти пять лет он работал откомандированным юристом в ЕСПЧ. С июня 2008 года по ноябрь 2009 года Ротарь был консультантом в Управлении правительственного представителя при Министерстве юстиции.

В соответствии с законодательством, назначение на должность будет доведена до сведения Европейскому суду по правам человека через Постоянное представительство Республики Молдова при Совете Европы.

Олег Ротарь победил в конкурсе с 9,5 баллами из 10. Он прошел письменный тест, интервью, тест на знание официальных языков ЕС.

В период с марта 2016 года по апрель 2017 года должность правительственного представителя занимал Марин Гурин. В октябре 2016 года он был откомандирован, по решению правительства, в миссию в Мали. Ранее эту должность занимали Лилиан Апостол, Владимир Гросу, Виталие Пырлог и Виталие Нагачевский.


 
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