Юрие Лянкэ избран вице-спикером парламента

Депутаты парламентского большинства проголосовали за назначение вице-спикером парламента экс-премьера и бывшего либерал-демократа Юрие Лянкэ. Проект о его назначении был включен в повестку дня не в начале заседания, а перед процедурой голосования, пишет NewsMaker.md.

В конце пленарного заседания 2 июня парламентское большинство включило дополнительно в повестку заседания проект о назначении нового вице-спикера. Как правило, отметим, включение и исключение проектов в повестку рассматривается в начале заседания.

Спикер Андриан Канду предложил назначить своим зампредом Юрие Лянкэ. При этом он подчеркнул, что этот пост «сохраняют для оппозиции», от которой предложений так и не поступило. Ранее, напомним, Канду утверждал, что должность вице-спикера займет депутат из оппозиции и это будет женщина, пишет NewsMaker.md.

Проект о назначении Юрие Лянкэ вице-спикером утверждали без обсуждений. К тому времени в зале заседаний остались лишь депутаты из фракции Демпартии, группа народных европейцев и неаффилированные народные избранники. Ранее социалисты, коммунисты, либералы и либерал-демократы покинули заседание в знак протеста.

За назначение Юрие Лянкэ проголосовали 52 депутата.