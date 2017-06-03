Как в Минфине объясняют укрепление лея к доллару

Министр финансов Октавиан Армашу объясняет укрепление лея к доллару беспрецедентной ситуацией, когда приток валюты в страну намного превышает спрос на нее на фоне заметного роста молдавского экспорта и более скромного увеличения потребления, передает noi.md.

Глава Минфина отметил, что укрепление лея создает некоторые проблемы экспортерам, но ситуация обусловлена спросом и предложением валюты на внутреннем рынке.

Предложение иностранной валюты намного превышает спрос на нее, что ведет к укреплению лея к доллара. Октавиан Армашу считает, что это сезонное явление, которое прекратится в определенный момент и может возникнуть обратный тренд.

Министр финансов напомнил, что сейчас Нацбанк Молдовы ведет политику таргетирования инфляции, а валютный курс устанавливается свободно на рынке в зависимости от спроса и предложения на валюту.

Октавиан Армашу отметил также, что впервые в современной истории Молдовы в 2017 г. ставки акцизов, по предложению Министерства финансов, были утверждены в национальной валюте, а не в евро или долларах США, как это было раньше. И в условиях укрепления молдавского лея, этим удалось избежать больших потерь для государственного бюджета, доходы бюджета не пострадали от валютных колебаний, а поступления в казну, наоборот, выросли.