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Общество
Объявлены победители Национального конкурса изобразительного искусства "Pinocchio destinat minorilor"
03.06.2017

Неделя итальянской культуры в Молдове, проходившая с 26 мая по 2 июня, завершилась сегодня в Национальном музее этнографии и естественной истории церемонией награждения лауреатов Национального конкурса изобразительного искусства "Pinocchio destinat minorilor", сообщает Молдпрес.

Мероприятие организовано Ассоциацией социального продвижения Италия – Молдова в сотрудничестве с Кишиневским детским Фондом, посольством Италии в Молдове и принимающим учреждением.

В беседе с репортером МОЛДПРЕС, председатель Ассоциации социального продвижения Италия – Молдова Джан Лука дель Марко отметил, что в этом году Неделя итальянской культуры была посвящена Пиноккио, известному персонажу детского романа, написанного Карло Коллоди, который описывает приключения марионетки, ставшего мальчиком.

В связи с этим,  в Национальном музее  этнографии и естественной истории открылась выставка из 150 работ, вырезанных из дерева художником Лино Монополи, где также были выставлены 50 картин, посвященные Пиноккио, которые он собрал из разных стран.

Вместе с тем, в том же учреждении была открыта выставка лауреатов Национального конкурса  изобразительного искусства "Pinocchio destinat minorilor", в сотрудничестве со столичной Школой искусств им. А. Щусева.

«112 работ были оценены жюри, состоявшего из пяти преподавателей изобразительного искусства, а молодые художники получили свои награды 27 мая. Сегодня мы организовали церемонию награждения лауреатов, избранных общественностью. Работы победителей будут выставлены в г. Коллоди, в Италии, где существует выставка рисунков, посвященная Пиноккио, выполненных детьми со всего мира», - уточнил Джан Лука дель Марко

I премию получила Александра Кирошка,  II – Полина Будан,  III – Марта Драган, ученицы Школы искусств им. А. Щусева. Также группа учащихся была отмечена специальными призами. Выставка «Pinocchio destinat minorilor» продлится до 15 июня.


 
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