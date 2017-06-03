КС назвал неконституционным размещение в Молдове любых иностранных войск и баз

Конституционный суд Молдовы назвал неконституционным размещение на территории республики любых воинских формирований или военных баз, находящихся под командованием и контролем иностранных государств.

Об этом говорится в опубликованном в Monitorul oficial постановлении Конституционного суда Молдовы о толковании ст. 11 Конституции (постоянный нейтралитет) на основании обращения группы депутатов от Либеральной партии, сообщает interlic.md.

В решении КС говорится, что военная оккупация части территории Молдовы в момент провозглашения нейтралитета, а также отсутствие признания и международных гарантий этого статуса не затрагивают правового действия конституционной нормы о нейтралитете.

В случае возникновения угрозы в адрес основных конституционных ценностей – национальной независимости, территориальной целостности и безопасности государства – власти Молдовы обязаны принимать все необходимые меры, в том числе военного характера, которые позволят ей эффективно защищаться.

Отмечается, что размещение на территории РМ любых воинских формирований или военных баз, находящихся под командованием и контролем иностранных государств, является неконституционным.

В то же время, участие Молдовы в коллективных системах безопасности аналогичных системе безопасности Организации Объединенных Наций, в миротворческих, гуманитарных и других операциях, предусматривающих коллективные санкции против агрессоров и преступников международного права, не вступает в противоречие со статусом нейтралитета.