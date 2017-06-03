Есть мнение: Шансы либералов

Сегодня многие задаются вопросом, есть ли у Либеральной партии (ЛП) шансы на политическое будущее, учитывая крайне низкие рейтинги партии, и тот факт, что ЛП вышла из состава правящей коалиции, а также коррупционные скандалы, в которых замешаны представители этого политформирования.

Здесь необходимо сделать немаловажную поправку: количество тех, кто считает, что ЛП провалилась как политический проект, намного больше, чем тех, кто еще верит в шансы либералов. В любом случае, проанализировав положение в котором оказалась ЛП, приходим к выводу, что у партии все-таки еще есть шансы на выживание, но все зависит от того, воспользуются ли ими лидеры политформирования.

С самого начала необходимо отметить, что у ЛП в нынешнем формате нет ни единого шанса на будущее. Если они ничего действенного не предпримут, партия обречена на исчезновение с политической арены. Лишь своими решительными действиями ЛП может остаться в большой молдавской политике. Эти действия должны быть радикальными, и сейчас партия как в воздухе нуждается в идее, которая могла бы мобилизовать и консолидировать ее сторонников и членов.

Какими идеями могут воспользоваться либералы для возрождения своей партии? Первой могла бы стать идея проведения референдума по вопросу объединения Республики Молдова с Румынией. Его можно было бы провести в 2018 году – в год столетия со дня объединения Бессарабии и Румынии в 1918 году. Очевидно, что лишь объявить о таком референдуме будет недостаточно. Необходима продуманная стратегия и план действий минимум на полгода. Либералам также следовало бы позаботиться о соответствующей поддержке со стороны СМИ, иначе ничего не получится.

Другой возможностью для ЛП мог бы стать запуск масштабного процесса консолидации унионистских сил. Это будет сложно, потому что в состав большинства унионистских партий входят бывшие коллеги либералов, многие из которых ушли из партии со скандалами. Задача сложная, но с большими шансами на успех. Консолидация унионистских сил могла бы стать выходом для ЛП, потому что по некоторым оценкам, число избирателей-унионистов постоянно растет, и уже сейчас составляет 20-30% всего электората.

Внутренняя реформа партии с заменой руководства партии также могла бы спасти ЛП. Такая реформа повысила бы уровень доверия со стороны членов партии и укрепила бы ее ряды, что в итоге мобилизует уже существующий и потенциальный электорат. Либералы могли бы даже воспользоваться проверенным неоднократно трюком, и избрать председателем Дорина Киртоакэ. Это станет доказательством того, что партия не верит обвинениям, выдвинутым против него, и видит в нем партийного лидера.

Еще одной идеей для ЛП могло бы стать использование того же оружия, которое было применено против них – борьба с коррупцией. Для этого ЛП необходимо не только провести масштабную кампанию, которая докажет невиновность членов партии (и в первой очереди Дорина Киртоакэ), но и придать огласке информацию о резонансных коррупционных делах.

Несомненно, находясь у власти, либералы были в курсе многих событий и фактов, которые рядовым гражданами и не снились. Указав на очаги коррупции, ЛП могла бы спастись, и избежать краха партии, и это с каждым днем все очевиднее.

Есть еще много идей, которые могли бы помочь ЛП вернуться к былым политическим позициям. Но вопрос в том, верят ли сами либералы в свое спасение. Если они не верят и смирились со своим положением, тогда никто и ничто их больше не спасет.

Думитру Спэтару