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Занимались ли высланные дипломаты шпионажем? Ответ бывшего главы СИБ!
03.06.2017

В интервью для Europa Liberă бывший врио главы Службы информации и безопасности (СИБ) Валентин Дедю ответил на вопрос, занимались ли высланные пять российских дипломатов шпионажем.

«Если спецслужбы убедили руководителей государства в том, что эти лица действовали в ущерб госбезопасности Республики Молдова, значит, у них есть доказательства, и как правило, причину высылки никто не придает огласке. 

Что касается именно этой группы, то мне знаком лишь один человек, Грудин, который является офицером ГРУ, и его взяли с поличным на встрече с его агентом из Республики Молдова. Очевидно, что его действия не соответствовали его дипломатическому статусу», — заявил Валентин Дедю.

На вопрос, навредит ли эта высылка дипломатов отношениям между Республикой Молдова и Российской Федерацией, Валентин Дедю ответил: «Да, любая высылка и любая операция против представителей дипломатических миссий сказываются на двусторонних отношениях.

Как мы видели, ответная реакция РФ не заставила себя долго ждать. Молдавскую сторону также предупредили, и она также получила удар в форме высылки дипломатов».

Кристина Пендя


 
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