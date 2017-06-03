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Уточнения об изменении условий выдачи водительских прав
03.06.2017

Начиная с 2019 года водители, имеющие водительские права без срока действия, будут вынуждены обновить их. Им будут выданы действительные на 10 лет водительские права, как происходит с 2008 года.

Исключение будет сделано для водителей, которые достигли 65-летнего возраста, для которых срок действия водительских прав составит пять лет, с их продлением после предъявления медицинской справки. Соответствующие положения содержатся в проекте закона, который предусматривает изменение условий выдачи водительских прав, передает IPN.

В случае истечения срока действия водительских прав процедура упрощается, то есть не нужно будет сдавать экзамен для получения водительских прав. Для продления водительских прав нужна будет медицинская справка.

В Агентстве государственных услуг отметили для IPN, что практика ограничения срока действия водительских прав в зависимости от возраста водителей применяется в странах Европейского союза. Таким образом, в зависимости от страны, возраст и периодичность продления водительских прав варьируют: после 40 лет (Венгрия) – каждые 5 лет, после 50 лет (Италия, Португалия) – каждые 5 лет и др.

Проект находится на стадии согласования и передан Министерству юстиции, которое должно в течение 30 дней дать заключение. В дальнейшем, все замечания и предложения будут приняты во внимание или отклонены с необходимыми обоснованиями.


 
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