Наша землячка завоевала Румынию - Анна Леско

А́нна Леско́ (род. 10 января 1979, Кишинёв, Молдавская ССР) — певица, также художник, поэт и композитор.

Родилась и выросла в этнически смешанной семье. Её отец имеет украинско-молдавское происхождение, мать — русская. Родной язык певицы — русский, но её музыкальное творчество носит преимущественно молдоязычный характер (с некоторым использованием русского языка), в последнее время исполняет песни и на английском языке.

Популярна в Молдавии и Румынии. По настоянию отца (инженера) с детства занималась танцами. В Румынию Анна приехала на гастроли с балетной группой в 16 лет. В 17 лет решила обосноваться в Бухаресте (где она в основном и проживает) и поступила учиться на адвоката в местный ВУЗ, но из-за проблем с румынским языком вскоре бросила учёбу.

Также занимается живописью. Свою первую работу Анна продала за 3000 $, её картины были выставлены в Национальном музее Бухареста. В 2000 году Анна решила сосредоточиться на музыке. Около года певица выступала в составе румынской группой «Direcția 5». С 2002 года началась её сольная карьера. Сотрудничала с композитором Мариусом Мога.

Anna Lesko - Ia-ma

Anna Lesko feat. Gilberto - Go Crazy

Anna Lesko - Balalaika (Рус + Rom)