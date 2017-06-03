Идиотское положение. Когда президент Игорь Додон станет в Молдове персоной нон грата

Игорь Додон был единственным иностранным гостем Путина на параде 9 мая

Отношения между Кишиневом и Москвой продолжают портиться, и пророссийский президент Молдовы начинает выглядеть "белой вороной" или даже "городским сумасшедшим"

Как известно, понедельник - не самый простой день недели. Не стал он исключением и для российских дипломатов в Молдове: во второй половине дня 29 мая пятерых из них настигло письмо из МИДЕИ (ЕИ - Европейская интеграция, если что) о том, что Молдова слишком мала, перенаселена, подвержена землетрясениям, и потому именно им пятерым предстоит покинуть ее в течение 24 часов, дабы немного уменьшить нагрузку на почву. Среди других причин, заставивших МИДЕИ сделать выбор в пользу именно этой пятерки, был назван банальный шпионаж. Что, конечно, было несправедливо, поскольку остальные сотрудники посольства России в Молдове занимаются в принципе тем же. Плотность российской агентуры, гнездящейся в столице Молдовы (в различных партиях, фондах, общественных организациях и творческих объединениях, непрерывно восхваляющих Россию и Путина, обличающих украинский фашизм - и, естественно, не даром, а за российские деньги) достигла запредельной величины, так что сотрудникам российского посольства приходится инструктировать и финансировать их практически в три смены.

Из-за такой страшной запарки, вероятно, и погорел один из пяти высыланцев - помощник военного атташе Александр Грудин, завербовавший, притом очень удачно, поскольку недорого, депутата парламента Юрия Болбочана, теперь уже бывшего. И попавшийся на глаза Службе информации и безопасности Молдовы (СИБ).

Надо сказать, что обычно СИБовцы относятся к таким шалостям довольно лояльно - во всяком случае, шпионских процессов в Молдове пока не было. И это тоже понятно и гуманно: страна маленькая, особых секретов нет, люди живут небогато. Если кто-то разводит на деньги российскую разведку, то все его понимают и даже немного завидуют. Но Болбочану все же сильно перегнул палку, попытавшись завербовать и посадить на российскую зарплату чуть ли не половину парламента. Такое усердие было сочтено чрезмерным, и его арестовали. Грудин же, прикрытый дипломатическим иммунитетом, не придал этому особого значения, рассудив, что дело житейское, и вместо старого Болбочану он купит нового, не хуже, а может, и получше. И тут, через пару месяцев, когда он и думать забыл об этой вздорной истории, ему прислали извещение, что он, оказывается, персона нон грата, и надо ехать домой.

За что пострадали остальные четверо, сказать трудно. Но, вероятно, тоже за какую-нибудь ерунду. Молдаване в последнее время стали те еще румыны и постоянно придираются к российским дипломатам. Последним поводом для недовольства стало присутствие представителей посольства России в Кишиневе на военном параде в Тирасполе, в котором совместно участвовали солдаты "армии ПМР" и российские "миротворцы". Это примерно то же, как если бы представители посольства России в Киеве побывали на параде в Луганске и Донецке, где вместе с "шахтерами" открыто маршировали бы и боевые буряты, не скрывая уже своей принадлежности к армии РФ. В общем, молдавские власти повели себя просто как какие-нибудь фашисты: раздули из мухи слона и выкинули вон пятерых россиян. Вероятно, тут не обошлось без дурного примера, поданного Украиной.

И что еще хуже, никто в Молдове изгнанников не пожалел. Только один человек вступился за них - президент Молдовы Игорь Додон.

К сожалению (для россиян), полномочия Додона не позволяют ему издать указ о том, что российские дипломаты могут вербовать в Молдове шпионов везде и в любом количестве, вести себя с хамоватой безнаказанностью, а также разъезжать по городу на машинах с посольскими номерами, напившись вдрызг. Впрочем, последнее стало уже настолько рядовым явлением, что к нему все почти привыкли. Додон не может также повлиять ни на решение МИДЕИ, ни на действия СИБ. Но он смог по крайней мере поддержать россиян морально, назвав высылку "возмутительным жестом" со стороны правительства Молдовы, а также "грубой провокацией".

"Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений", - заявил он, подчеркнув, что "решение ввязаться в геополитические игры Брюсселя и Вашингтона, а также в игры военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным".

"Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий", - закончил Додон свою гневную филиппику в адрес правительства.

Россия, в свою очередь, оказалась в совершенно идиотском положении. Дело в том, что Додону позволили полностью подобрать состав посольства в Москве. Там только его люди, из пророссийской Партии социалистов. И что с ними делать теперь России? Высылать? Гнобить? Да на здоровье. В Молдове их не жаль, как не жаль и российских дипломатов.

А еще Додон сообщил, что лично прибудет на петербургский экономический форум, чтобы, пообщавшись с Путиным, замять неприятный эпизод и уговорить кремлевского владыку не давать Роспотребнадзору указание проверить молдавское вино на содержание в нем российских дипломатов - которое, как вы понимаете, наверняка окажется выше допустимого. А также пообещать, что, когда он, Игорь Додон, придет к власти в Молдове, она сразу станет Молдавией и в ней все будет так, как захочет Россия.

Дело, правда за малым, - за этим приходом. До выборов больше года, и всякое может случиться. А если Додон тоже окажется в Молдове персоной нон грата, даром что президент? Перспектива импичмента и последующего суда за государственную измену вырисовывается вокруг него все более явственно. Ростов же, как известно, не резиновый. А в Тирасполе Додона не любят и обзывают популистом и балаболом. Там и своих патриотов России выше крыши.

Сергей Ильченко

P.S. Статья написана до последней встречи И.Додона с президентом России В.Путиным

ред: Мнение автора не всегда совпадает с мнение редакции