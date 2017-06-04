Во Всемирный день окружающей среды в парке Валя Морилор будет звучать фортепианная музыка

В контексте празднования Всемирного дня окружающей среды, Программа развития ООН в Молдове организует в воскресенье, 4 июня, в Парке „Валя Морилор” развлекательную программу, в рамках которой состоится и концерт фортепьянной музыки, передает IPN.

Программа начнется в 16.00 с организацией тематических семинаров (туризм, переработка отходов, энергоэффективность, методы компостирования и др.), лекций, развлечений и отдыха для взрослых и детей. Будут открыты и тематические выставки, а так же будет организована ярмарка натуральных продуктов.

В 20.00 состоится концерт с участием молдавского пианиста Марчела Лазэр.

День окружающей среды в Парке „Валя Морилор” отмечался и в 2016 году.