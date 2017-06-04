Доказательства бойкота муниципальными службами работы представил Ион Чебан

Муниципальные службы бойкотируют работу, как их ранее к этому призвал председатель Либеральной партии Михай Гимпу.

Мусор из некоторых дворов столицы не вывозят уже несколько дней. Фотографии переполненных урн на одной из улиц Кишинева опубликовал на своей странице в социальной сети председатель фракции Партии социалистов Ион Чебан. Он уверен: речь о бойкоте муниципальными учреждениями своей деятельности, о чем социалисты предупреждали ранее.

- Когда я сказал, что Гимпу потребовал от руководства муниципальных предприятий бойкотировать работу, многие посмеялись. Пожалуйста, доказательства. Я думаю, что этих людей нужно выгнать и привлечь к ответственности за невыполнение служебных обязанностей, - отметил он.

В комментариях к фото пользователи соцсети сообщили, что наблюдают аналогичную картину и в своих дворах и также прислали доказательства.

Ранее Ион Чебан сообщил, что после ареста Дорина Киртоакэ Михай Гимпу призвал работников муниципальных предприятий к бойкотам и протестам, а в случае неповиновения пригрозил увольнением.