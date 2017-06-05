В Кантемирском районе открылся мемориал в честь погибшей бригады медиков SMURD

Премьер-министр Павел Филип сегодня принял участие в церемонии открытия Мемориального комплекса, возведенного в честь погибших членов экипажа вертолета SMURD из Ясс. Он расположен в селе Харагыш Кантемирского района, где 2 июня 2016 года произошла авиакатастрофа, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

В своем выступлении премьер-министр выразил признательность за работу по спасению человеческих жизней, которую делали румынские герои в Республике Молдова, отметив, что открытый в Харагыше памятник будет служить напоминанием о них. «Сегодня, спустя год после трагической гибели при исполнении долга, мы воздаем должное павшим героям – Дору Гаврилу, Войку Шокае, Михаеле Думя и Габриелу Санду. Мы никогда их не забудем!» - сказал глава кабинета министров.

В то же время Павел Филипп подчеркнул важность сотрудничества с румынскими службами экстренной помощи для развития системы здравоохранения нашей страны и поблагодарил тех, кто работает в румынской службе SMURD за участие и профессионализм. «Человеческие отношения очень важны. Помимо того, что у нас общая история, что наши сердца бьются в унисон, мы делаем все возможное, чтобы сблизиться еще больше. Я заверяю вас в признательности от имени Республики Молдова и благодарю всех, кто способствует успешному осуществлению этого проекта», - сказал премьер.

В свою очередь, посол Румынии в Молдове Даниел Ионицэ поблагодарил власти, которые содействовали созданию памятника. «Мы все время будем с вами, будем поддерживать европейский путь Республики Молдова. Такие проекты, как SMURD, и другие, которые мы хотим развивать в области здравоохранения и образования, призваны способствовать укреплению доверия и обеспечению благосостояния всех молдавских граждан. Прут нас отделяет, но и объединяет с большой братской любовью», - подчеркнул румынский дипломат.

На мероприятии также присутствовал государственный секретарь и глава Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Румынии Раед Арафат, который отметил, что у миссии по спасению жизни нет границ, а сотрудничество между Румынией и Республикой Молдова – пример для других европейских стран того, как можно работать сообща.

До настоящего времени Мобильная служба скорой помощи, реанимации и спасения (SMURD) провела более 3000 выездов на территории Республики Молдова, из которых 28 – вылеты санавиации.

Мемориальный комплекс представляет собой аллею протяженностью более 50 метров и памятник в виде взлетно-посадочной площадки для вертолета и мраморной мемориальной плиты. Расходы на возведение покрывались пожертвованиями, собранными в Республике Молдова и Румынии.