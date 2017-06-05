Премьер потребовал принять срочные меры по разблокированию ситуации, связанной с вывозом мусора из Кишинева

Премьер-министр Павел Филип сегодня провел оперативное заседание с участием ответственных лиц для поиска решений, связанных с проблемой вывоза отходов из Кишинева, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву сообщил, что сложная ситуация возникла два дня назад, после того как десятки жителей коммуны Бубуечи заблокировали доступ грузовиков предприятия «Autosalubritate» к мусорной свалке в этом населенном пункте. В марте жители Бубуечи получили заверения властей в том, что в течение 45 дней будет найдено другое место для вывоза отходов, но власти обещание не сдержали.

Премьер-министр подчеркнул, что каждая структура должна выполнять возложенные на нее обязанности. «Люди протестуют, так как они разочарованы. Почему были даны обещания, если их нельзя выполнить? Власти должны были выдвинуть рациональные и жизнеспособные предложения с четкими сроками, которые необходимо было соблюдать», - сказал он. Павел Филип заявил, что проблема отходов должна быть решена. «Мы не просто пришли к заключению, что нужно складировать отходы. Есть технологии, нужны инвестиции, должна быть создана необходимая инфраструктура для переработки отходов», - сказал глава кабинета министров.

Также премьер Павел Филип распорядился создать рабочую группу для тщательного анализа ситуации, чтобы как можно скорее разработать рациональные предложения с конкретными решениями и условиями, в которых они могут быть выполнены своевременно. В состав рабочей группы входят представители примэрии Кишинева, примэрии Бубуечи, предприятия «Autosalubritate», а также центральные органы государственной власти: представители Госканцелярии, Министерства окружающей среды, Министерства регионального развития и строительства, Министерства экономики и МВД.

Кроме того, члены рабочей группы проведут дискуссии с жителями села Бубуечи, чтобы найти решение, которое позволит разрешить проблемы, а также обеспечить вывоз мусора из Кишинева.

Глава кабмина распорядился пересмотреть Национальную стратегию управления отходами на 2013-2027 годы и План ее реализации. «Нам необходимо разработать четкое видение управления отходами в Республике Молдова, а также определить действия, которые были или должны быть предприняты в ближайшем будущем», - заключил Павел Филип.