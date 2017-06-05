5 Июня 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Происшествия
Самолет из Румынии при посадке в аэропорту Кишинева выкатился за пределы взлетной полосы
05.06.2017

Чрезвычайное происшествие с самолетом румынской авиакомпании TAROM произошло в столице Молдовы.

Сегодня, 4 июня, в 18:12 был зафиксирован инцидент в аэропорту Кишинева. Самолет ATR-42-300, выполнявший рейс из Бухареста в столицу Молдовы, при посадке выкатился за пределы взлетной полосы.

В результате инцидента воздушное судно рейса RO 207 взрыхлило почву и остановилось. Как видно на снимках, самолет не перевернулся, шасси уцелели. Пассажиры при посадке не пострадали, лишь отделались сильным испугом.

В кишиневском аэропорту были отложены до выяснения обстоятельств вылеты и посадки других самолетов. Несколько рейсов перенаправили в аэропорт в Яссах.


 
Количество просмотров:
29
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.