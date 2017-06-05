Что даст Молдове Парижское соглашение

После ратификации парламентом и промульгации президентом на прошлой неделе в Молдове вступило в силу Парижское соглашение. Оно было принято в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2015 года.

Ратификация соглашения позволяет нашей стране получить доступ к международным фондам по поддержке мер противодействия глобальному потеплению и смягчению его последствий, передает logos-press.md

Парижское соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Оно было подготовлено взамен Киотскому протоколу.

На этой неделе на самом высоком уровне последовало подтверждение распространенного тезиса о том, что оба вышеупомянутых документа достаточно сложны для исполнения и часто противоречат жизненно важным интересам великих держав. Президент США Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, «в частном порядке сказал нескольким людям из своего окружения, что он планирует выйти из Парижского соглашения об изменении климата». Сам же Трамп в Twitter сообщил, что решение по климату им будет принято на следующей неделе.

Тем не менее, никто пока на глобальном уровне не отменял ни Киотский протокол, срок действия которого истечет в 2020 году, ни Парижское соглашение, которое подписали все крупнейшие державы. Помимо всего прочего, этот документ предполагает выделение порядка $100 млрд развивающимся странам для сохранения окружающей среды. И даже позиция США не сильно отразится на реализации этих планов. За прошедшие после Киото годы радикально изменился статус Китая, превратившегося из развивающейся страны в одного из мировых гегемонов. Безоговорочно поддержали Парижское соглашение Евросоюз, ряд других крупных государств и блоков.

В этой связи возникает совершенно логичный вопрос: способна ли Молдова абсорбировать деньги международных структур и внутренних инвесторов с пользой для национальной экономики и окружающей среды?

Вопрос совершенно не праздный, учитывая опыт действия Киотского протокола. Напомним, что этот протокол также был дополнением к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (1992), и был принят в 1997 году (Молдова присоединилась в 2003 году). Он обязывал развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, для чего были установлены предельные квоты выбросов для каждого государства.

Такое регламентирование подтолкнуло многие страны к торговле квотами – если у нее выбросы были меньше установленных пределом, оно продавало «лишние» квоты тем, у кого выбросы превышали установленный лимит. В этот «бизнес» включились и предприятия, т.к. внутри стран также действовало распределение квот. Схема торговли была запущена в действие в 2005 году, и в ней участвовали свыше 12 тыс. предприятий, в основном, из промышленно развитых стран (ЕС, США, Японии и т.д.). Общий оборот мирового рынка торговли квотами парниковых газов в 2010 году превысил 90 млрд евро.

Затем эти механизмы начали давать сбои. США протокол подписали, но так и не ратифицировали, Канада в 2011 году вообще вышла из соглашения. А с 1 января 2013 года протокол с правовой точки зрения не закрылся, но действует уже без численных обязательств.

Молдова изначально не входила в первую группу и, соответственно, не располагала квотами, исчисляемыми в отношении к базовому году. Но для наших предприятий оставалась возможность включиться в мировые процессы охраны окружающей среды через «механизмы чистого развития» (МЧР). Посредством МЧР должна была происходить кооперация между промышленно-развитыми государствами и развивающимися странами с целью передачи современных технологий энергосбережения и сокращения вредных выбросов.

Были инициированы несколько проектов. Например, сотрудничество Всемирного банка и ГП «Молдсилва» по нескольким направлениям, в том числе и восстановлению лесов. Данное сотрудничество продолжается в различных формах и сейчас. Также ЕБРР финансирует проекты MoSeff и MoREEFF, бенефициары которых попадали под условия Киотского протокола. Внедряются и проекты от других доноров.

А вот проект в рамках МЧР на газотранспортных и газораспределительных сетях, эксплуатируемых компанией АО Молдовагаз, который предполагалось реализовать совместно с компанией Danish Carbon Holding (DCH), анонсированный в 2010 году, развития так и не получил.

Активно пыталось «привязаться» к механизмам Киотского протокола АО «Орхей-вит». Однако, как сообщил «ЛП» генеральный директор Борис Ефимов, в итоге эксперты признали неэффективность подобной схемы, и завод реализовал три проекта по энергоэффективности и снижению выбросов самостоятельно. Инвестиции составили 2 млн евро, окупились они за 3,5 года.

Ощутимый эффект в снижении выбросов СО2 в атмосферу принесла деятельность проекта «Энергия и биомасса в Молдове», финансируемого Евросоюзом и внедряемого ПРООН. Согласно данным международного аудита по итогам 2016 года, установка котлов на биотопливе и развитие промышленности по производству брикетов и пеллет, осуществленные проектом, привели к уменьшению выбросов на 60 тыс. тонн ежегодно.

В отличие от Киотского протокола, Парижское соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития. Документ не предусматривает количественных обязательств по снижению или ограничению выбросов CO2, так что каждая из стран будет самостоятельно определять свою политику в этой сфере.

Общая цель, о которой договорились страны - участники соглашения, - прилагать все усилия, чтобы глобальная температура в мире не поднялась от уровня прединдустриальной эпохи более, чем на 2 градуса. Поскольку при глобальном потеплении на 2 градуса к середине XXI века проблемы с водой будут испытывать 500 млн человек. Если же мировая температура вырастет на 3 градуса, недостаток воды ощутят уже порядка 3 млрд жителей Земли. Все национальные программы, представленные в Парижском соглашении, предполагают рост глобальной температуры минимум на 3 градуса. Комплекс мер, гарантирующий рост температуры на планете не более, чем на 2 градуса, пока не представил никто.

В рамках Парижского соглашения Молдова обязалась к 2030 году сократить общий объем выбросов парниковых газов по меньшей мере на 67% по сравнению с уровнем, зарегистрированным в 1990 г.