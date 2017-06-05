Переоборудованный автотранспорт больше не может обслуживать пассажиров

Лицензионная палата напоминает, что, согласно Статье 63 ч. (3) Кодекса автомобильного транспорта, с 1 июня 2017 года запрещается использование переоборудованных дорожных транспортных средств при осуществлении автотранспортных перевозок пассажиров на платной основе.

Согласно Кодексу, переоборудование — изменение конструктивных, функциональных или качественных параметров дорожных транспортных средств и/или используемых в них деталей по сравнению с освидетельствованным типом, включая комплектацию и дооборудование кузова транспортных средств и тюнинг, отмечают в Лицензионной палате.

Напомним, новый Кодекс автотранспорта вступил в силу в сентябре 2014 года. Но для ряда его положений, в том числе касающихся использования переоборудованных транспортных средств для обслуживания пассажиров на платной основе, был предусмотрен переходный период.

Соответственно, лицензированные операторы в области платных услуг по перевозке пассажиров, должны беспрекословно соблюдать данное требование.

В Молдове лицензиями на общественные пассажироперевозки на платной основе владеет почти 1,2 тыс. компаний, автопарк которых достигает 11 тыс. транспортных средств. Почти 60% из них — автобусы, 36% — автомобили, остальные – троллейбусы и микроавтобусы.