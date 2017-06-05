Молдавская ГРЭС с июля может возобновить поставки электроэнергии в Молдову

Молдавская ГРЭС (МГРЭС) возобновит поставлять электроэнергию в Молдову с 1 июля. Эту информацию NewsMaker.md подтвердили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией на энергетическом рынке. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил NM, что поставки должны были начаться с 1 июня, но «технически не успели». Детали новой схемы поставок, по его словам, будут известны позднее. Эксперты считают, что смена поставщика не принесет ничего хорошего, кроме того, что Молдова продолжит накапливать долг за газ. Скажется ли эта смена на тарифах для потребителя, пока не ясно.

О том, что МГРЭС с 1 июля должна возобновить поставки электроэнергии на правый берег Днестра, NM рассказали источники, знакомые с этими планами. Будет ли это стопроцентное покрытие потребностей страны или станция поставит часть необходимой электроэнергии, пока не ясно.

Информацию собеседников NM подтвердил президент Молдовы Игорь Додон. Он сообщил NM, что поставки электроэнергии из Приднестровья должны были начаться с 1 июня, но «технически не успели». Детали он обещал сообщить позднее.

Вице-премьер министр экономики Октавиан Калмык сказал NM, что сейчас Молдова обсуждает вопрос поставок электроэнергии и с украинской стороной, и с приднестровской, но пока никаких договоренностей нет. Он также отметил, что переговоры продолжались, несмотря на проведение тендера. По словам Калмыка, власти рассчитывают, что им удастся добиться новой закупочной цены для Молдовы.

По словам источников NewsMaker.md, 30 июня заканчивается первый квартал, в течение которого электроэнергию в Молдову поставляла украинская DTEK Trading. В контракте, подписанном украинским поставщиком с молдавской госкомпанией Energocom, говорится, что условия и объемы поставок, а также их стоимость, могут пересматриваться раз в квартал в зависимости от конъюнктуры.

Чтобы генерировать необходимый объем электроэнергии, МГРЭС должна подать заявку на закупку дополнительных объемов газа. Поступала ли такая заявка — неизвестно. В Moldovagaz и в российском «Интер РАО», которой принадлежит МГРЭС, запросы NM на этот счет оставили без ответа. В Energocom на звонки NM также не ответили. Не отреагировали на запрос NM и в холдинге DTEK Energo, в который входит DTEK Trading.

По какой цене МГРЭС намерена покупать газ и какую закупочную цену она намерена предложить Кишиневу, также пока неизвестно. Один из собеседников NM предположил, что цена электроэнергии может составит $47 за 1 МВт⋅ч. Сейчас Молдова покупает электроэнергию у DTEK Trading по $50,2 1 МВт⋅ч.

Неделю назад Украина пересмотрела энергетический баланс на 2017 год, в котором изменила прогноз по экспорту электроэнергии в Молдову. Вместо 270 млн кВт⋅ч в месяц украинские власти предполагают экспортировать 90 млн кВт⋅ч, что составляет треть от необходимого объема. Означает ли это, что переговоры с DTEK об изменении схемы поставок электроэнергии в Молдову были завершены еще в конце мая и что Украина прекратит или значительно уменьшит экспорт электроэнергии в Молдову, тоже пока не ясно.

Источник NM также пояснил, что одной из причин смены поставщика является энергетический кризис на Украине, и тот факт, что ей не хватает произведенной электроэнергии для экспорта в Молдову.

Украинский эксперт Андрей Герус, впрочем, считает, что это не так. По его словам, на Украине сейчас профицит угля и электроэнергии. Он ссылается на сделанные 25 мая заявления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, который сообщил, что на складах украинских теплоэлектростанций находится почти 1,9 млн тонн угля газовых марок (марки «Г» и «ДГ»), что превышает необходимый уровень.

Герус не исключил, что «может быть разыгран спектакль для того, чтобы получить маржу на экспорте». По его словам, у DTEK есть «хорошая сквозная маржа» за счет разницы реальной стоимости произведенной электроэнергии и стоимости, заложенной в тариф. Эксперт считает, что компания будет добиваться скидки от украинских властей на импорт электроэнергии.

Эксперт в энергетике Сергей Тофилат предположил, что могут быть два варианта поставок. «Либо украинцам оставят 30%, а 70% будет поставляться из Приднестровья, либо весь объем у МГРЭС будет закупать DTEK Trading и перепродавать Молдове. При этом наши и украинцы могли вполне договориться поделить маржу», — полагает Тофилат. Сейчас, по информации минэкономики, маржа Energocom составляет $0,3 за МВт⋅ч.

По мнению эксперта, если поставки с МГРЭС возобновятся, Молдова на этом только потеряет. В частности, вновь начнет накапливаться газовый долг, который и так скоро достигнет $7 млрд. По подсчетам Тофилата, за каждый поставленный МГРЭС кВт⋅ч долг за газ увеличивается на 1,2 лея, а в месяц, если объем поставок составит 270 млн кВт⋅ч в месяц, эта сумма достигает 320 млн леев.

Вероятность возобновления поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС в Молдову обсуждалась сразу после подписания контракта с украинской компанией: в нем прописана возможность пересмотра объема и цены поставок. Так, приднестровские чиновники заявляли, что мартовский тендер был непрозрачным и его результаты вызывают сомнения. Кроме того, министр промышленности и регионального развития непризнанного Приднестровья Николай Глига заявил, что Молдова теперь обязана платить за транзит электроэнергии через сети, принадлежащие «Днестрэнерго».

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник и вовсе отмечал, что «точка [в вопросе возобновления поставок] пока не поставлена». Также он развеял слухи о возможной остановке МГРЭС и сокращении ее работников. По его словам, станция «интегрирована в общую энергетическую инфраструктуру региона и не может быть исключена из нее без определенных негативных последствий для всей системы».

В минэкономики NM тогда ответили, что «Днестрэнерго» действительно направила в адрес Moldelectrica проект контракта на услуги по транспортировке электроэнергии из Объединенных электросетей Украины (ОЭС) в правобережную часть Молдавской энергосистемы по тарифу $0,0079 за кВт⋅ч. В ведомстве подчеркнули, что

«режим параллельной работы смежных энергосистем не предполагает оплату за передачу электроэнергии, необходимой для обеспечения параллельной работы». Молдавские власти посчитали это требование незаконным.

О возможном возобновлении поставок говорили и эксперты. Экс-глава Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов считает, что контракт специально не был заключен напрямую между DTEK Trading и Gas Natural Fenosa, потому что тогда было бы сложнее менять поставщика.

«Energocom — госкомпания, которая продает электроэнергию по нерегулируемым тарифам и может договариваться с кем угодно». Эксперт сказал, что приднестровская сторона должна была обязательно подключить тяжелую артиллерию в виде первых лиц России для возобновления поставок МГРЭС в Молдову.

С другой стороны, европейские наблюдатели, участвовавшие в наблюдении за процессом закупки электроэнергии в Молдову, заявили, что тендер был «довольно прозрачным», хотя и отметили, что над этим вопросом предстоит еще работать, призвав активнее участвовать в переговорах между поставщиками и покупателями руководство НАРЭ, которое напрямую отвечает за конечную цену для потребителя.

Напомним, что предыдущий контракт на поставку электроэнергии в Молдову был заключен 31 марта между молдавской госкомпанией Energocom и украинской компанией DTEK Trading. Контрактный период — с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по $50,2 за 1 МВт ч. В минэкономики заявили, что украинская компания предложила лучшую цену, а МолдГРЭС предложила $54,4 за 1 МВт ч.

До 31 марта этого года ГРЭС поставляла энергию Кишиневу за $48,9 за 1 МВт ч через скандально известную посредническую компанию «Энегокапитал». Потеря контракта создала риск убытков и для ГРЭС, и для бюджета Приднестровья, для которого деньги за поставляемую на правый берег электроэнергию были в последнее годы основным источником валюты.