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Общество
Премьер посетил обувную фабрику в Хынчештском районе
05.06.2017

Премьер-министр Павел Филипп посетил сегодня обувную фабрику в селе Обилены Хынчештского района, в работу которой инвестировала итальянская компания, осуществляющая деятельность в Румынии, Венгрии, Бангладеш, Италии, передает Молдпрес со ссылкой на Управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Премьер заявил о поддержке властями развития предпринимательства и поощрении иностранных инвестиций в нашей стране. «Создавая рабочие места у себя дома, мы можем стать процветающей Молдовой», - сказал Павел Филип и призвал предпринимателей сделать все возможное для достижения цели создания 800 рабочих мест, заверив их в полной поддержке правительства в этом отношении.

Обувная фабрика начала свою деятельность около года назад – 18 июля, инвестиции составили 130 млн. леев, общее число работников – 49 человек. В настоящее время на предприятии работает 250 человек – жители 13 населенных пунктов Хынчештского района. Фабрика производит мужскую обувь, однако намерена диверсифицировать ассортимент продукции для экспорта на европейский рынок.


 
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