Крупнейший производитель саун в Европе находится в Молдове

В 2000 году бельгийская компания Alpha Industries, лидер европейского рынка по производству инфракрасных саун и кабин, решила протестировать рынок инвестиций в Молдове, ища место для расширения бизнеса.

После нескольких месяцев деятельности, предпринятой с целью изучения обстановки, бельгийский инвестор Коэн Херен (Koen Heeren) решил, что стоит развивать этот бизнес в нашей стране, и через два года он перевёл сюда всё производство из Бельгии, передает mybusiness.md

Сегодня компания Spamol, созданная в Молдове компанией Alpha Industries, является крупнейшим производителем оздоровительных продуктов на европейском рынке с ежегодным выпуском около трёх тысяч продуктов класса люкс, изготовленных под заказ.

Компания Spamol, представляющая в Молдове бренд Alpha Industries с 30-летней историей, является одной из старейших иностранных инвестиций на молдавском рынке. Созданный 15 лет назад бизнес оказался удачным как для бельгийского инвестора, который рискнул размещать средства за рубежом, так и для Молдовы, которая воспользовались доверием бренда с международной известностью, которому удалось поэтапно создать хорошую репутацию страны среди других иностранных компаний.

Первоначально инвестор решил производить в Молдове только инфракрасные кабины и сауны. Боясь возможных неудач, он не собирался вкладывать сюда слишком много денег. Поэтому производство соляриев, требующее гораздо большего количества оборудования, оставалось в Бельгии. Спустя год Spamol начал производство комплектующих для соляриев, а через два года весь производственный процесс в Бельгии был остановлен и полностью переведён в Молдову. В настоящее время офис компании в Бельгии занимается только распространением этих продуктов, которые продаются не только в Европе, но и в США и Китае.

За прошедшие годы компания научилась удовлетворять потребности самых взыскательных и требовательных клиентов в отношении продуктов оздоровительного обслуживания. Поэтому сегодня продукция компании Spamol находится в крупнейших и престижных отелях и спа-центрах Европы. Заказы клиентов поступают прямо в Молдову, где разрабатываются проекты, после чего начинается их реализация.

Компания никогда не обманывала своего клиента, который знает, что производитель является молдавским. «Мы не скрываем, что производство находится в Молдове, и все наши дистрибьюторы знают об этом. Периодически мы организуем «Дни дилеров», когда наши торговые партнёры из Европы приезжают в Молдову и знакомятся с производственным процессом», - говорит директор компании Георге Грицку.

«Мы соревнуемся на равных условиях с крупнейшими предприятиями в этой области. И при этом в 2014 году на выставке Interbad в Штутгарте (Германия) и на выставке Piscine Lyon (Франция) у нас безусловно были самые красивые выставочные стенды», - говорит директор. И добавляет, что в течение трёх лет подряд компания Spamol признавалась лучшим налогоплательщиком в Республике Молдова.