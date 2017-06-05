Новый сюрприз для оппозиции? Удар может стать решающим…

Лидер партии «Наша Партия» Ренато Усатый на днях, во время одного из своих эфиров на «Фейсбуке» заявил, что владеет информацией о том, что до конца лета избирательная система будет изменена и уже по новой системе будут проведены досрочные парламентские выборы. Эта идея уже обсуждается неофициально в некоторых политических кругах, а это наводит на мысль, что дыма без огня не бывает. Итак, скорее всего, для оппозиции готовят новый сюрприз, эффект неожиданности которого может стать для нее (оппозиции) сокрушающим.

По сути, если состоятся досрочные парламентские выборы, власть воспользуется тактикой, которую применяет с 2016 года. Требовала оппозиция прямого избрания президента, власть провела эти выборы, позаботившись о том, чтобы результат был ей выгоден. Требовали некоторые оппозиционные силы изменения избирательной системы, власть меняет эту систему, не преминув сделать ее выгодной для себя. Хотели некоторые оппозиционные силы сокращения числа министерств и ведомств, вот вскоре будет проведена реформа правительства, которая, конечно же, снова выгодна ей.

Заметно, что в последнее время о необходимости роспуска парламента и проведении досрочных выборов оппозиция стала говорить намного реже. Быть может, после президентских выборов оппозиция поняла, что это невозможно, или же решила дождаться очередных парламентских выборов, чтобы попытается взять власть в свои руки? Более того, некоторые оппозиционные силы уже с большим недоверием смотрят на возможность проведения досрочных парламентских выборов по новой системе, которые не только застанут их врасплох, но и с большой долей вероятности приведут к сохранению нынешней власти, да еще и с появлением потенциального нового партнера. А власть уже приучила нас к тому, что когда оппозиция подозрительно относится к озвученным ранее собственным заявлениям, власть действует быстро, застает всех врасплох и добивается выгодных для себя результатов.

Все это говорит о том, что информация, на которую ссылается Ренато Усатый, и которая неофициально обсуждается в некоторых политических кругах, не лишена оснований. Не исключено, что власть на самом деле замышляет некий молниеносный сценарий, который позволит ей укрепить свои позиции. Единственной неизвестной остаются юридические мотивы, потому что распустить парламент и объявить о проведении досрочных выборов не так-то просто. Но, с другой стороны, если такой сценарий готовится, тогда власть, несомненно, уже все продумала и нашла юридические решения.

В данной ситуации вопрос вот в чем: Насколько готова оппозиция к возможным досрочным парламентским выборам? Если оппозиция будет снова застигнута врасплох этим ходом власти или питает иллюзии насчет легкой победы на выборах, без четко отработанной тактики, тогда в лучшем случае она окажется в той же ситуации, какая сложилась на президентских выборах. В худшем случае, нынешняя оппозиция может попросту исчезнуть. И здесь я ничуть не преувеличиваю. Поэтому оппозиция, если хочет не быть застигнутой врасплох, и сохранить свои шансы на власть, должна спуститься с небес на землю, и незамедлительно приступить к разработке плана своих дальнейших действий.

Игорь Волницки