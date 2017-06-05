Проблему так и не решили: Кишинев задыхается от мусора

Мусорную проблему пока не решили. Отходы и сегодня остаются во дворах и улицах Кишинева. Накануне по настоянию премьер-министр Павла Филипа рабочая группа во главе с представителями местных и центральных властей встретилась с жителями Бубуечь.

Жители Бубуечь три дня блокировали въезд на мусорную свалку. Четкого решения проблемы так и не нашли. Искать компромисс продолжат сегодня, сообщает Publika.md.

Инициативная группа предложила построить до сентября в этой зоне очистные сооружения. Местные жители с этим не согласны.

"Мэрия Кишинев примет все меры, чтобы до 30 сентября 2017 прекратить вывоз мусора... подождите, дайте договорить. Мэрия до 30 сентября купит, установит и сдаст в эксплуатацию очистное сооружение для очистки сточных вод".

"300 тонн в день, умножим на 90 дней, это сколько тонн еще сюда привезут, а потом все это надо вывозить, это тоже большие расходы. Надо по-человечески все решать. А вы опять нам сказки приехали рассказывать. Но не получится".

По словам представителей экологического агентства, мусорная свалка в Бубуечах не соответствует нормам, но это единственное место, куда можно вывозить отходы. Местные жители предложили вновь задействовать свалку в Цынцэренах, поскольку она расположена дальше от села.

"Полигон в Цынцэренах находится в шести километрах от села, а у нас свалка - в пятистах метрах".

"Дорогу для транспорта с мусором нужно заблокировать, пусть везут в Цынцэрены, там вред не такой явный - вот реальное решение. А между тем, до сентября реализуйте план, который вы предложили".

Теперь рабочей группе предстоит обсудить с местными властями Цынцэрен использование мусорной свалки.

"Мы ищем реальное решение. Мы не можем обустроить новую свалку за один день. Теперь будем говорить с жителями Цынцэрен", - сказал вице-министр окружающей среды Ион Апостол.

Полигон в Бубуечах должны были закрыть в начале мая. Жители пригорода дали властям на решение проблемы месяц.