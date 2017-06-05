Идеи для возвращения ЛП в политику. Что делать?

Первой могла бы стать идея проведения референдума по вопросу объединения Республики Молдова с Румынией. «Его можно было бы провести в 2018 году – в год столетия со дня объединения Бессарабии и Румынии в 1918 году.

Очевидно, что лишь объявить о таком референдуме будет недостаточно. Необходима продуманная стратегия, и план действий минимум на полгода. Либералам также следовало бы позаботиться о соответствующей поддержке со стороны СМИ, иначе ничего не получится», — отмечает источник.

Другой возможностью для ЛП мог бы стать запуск масштабного процесса консолидации унионистских сил. «Это будет сложно, потому что в состав большинства унионистских партий входят бывшие коллеги либералов, многие из которых ушли из партии со скандалами. Задача сложная, но с большими шансами на успех. Консолидация унионистских сил могла бы стать выходом для ЛП, потому что по некоторым оценкам, число избирателей-унионистов постоянно растет, и уже сейчас составляет 20-30% всего электората», — говорится в материале.

Внутренняя реформа партии с заменой руководства партии также могла бы спасти ЛП. «Такая реформа повысила бы уровень доверия со стороны членов партии и укрепила бы ее ряды, что в итоге мобилизует уже существующий и потенциальный электорат. Либералы могли бы даже воспользоваться проверенным неоднократно трюком, и избрать председателем Дорина Киртоакэ. Это станет доказательством того, что партия не верит обвинениям, выдвинутым против него, и видит в нем партийного лидера», — отмечает автор статьи.

Кристина Пендя