В лес ни ногой: грибников в Молдове ждут большие штрафы

В министерстве окружающей среды поясняют, что прежняя редакция Лесного кодекса в части, касающейся штрафов, давно устарела. Положения законодательства, вступившие в силу в 1997-м, году не отвечают современным реалиям

За каждый собранный килограмм Лесных грибов любители активного отдыха на природе рискуют заплатить по восемь условных единиц. Такое предложение содержится в поправках к лесному кодексу, разработанных министерством окружающей среды. Помимо грибов, Министерство предлагает запретить сбор диких ягод, лекарственных и нелекарственных трав, корений и орехов лицам, не обладающим специальным разрешением.

Размер штрафа будет определяться в зависимости от веса, собранного природного материала. Так, за орехи придется заплатить по 8 условных единиц за килограмм. За дикие яблоки, сливы, вишню, шиповник и другие ягоды – по 5 у.е. за килограмм, за лекарственные травы и коренья (ромашку, кору дуба, акацию, валериану и др)– по 10 условных единиц.

Помимо этого в законодательных поправках указано, что в некоторых случая сбор травы в лесном фонде будет караться штрафом в 150 условных единиц, а если растения включены в Красную книгу – денежное взыскание автоматически увеличивается втрое.

Таким образом зарабатывать на сборе природных богатств станет намного рискованней. Это касается и незаконной вырубки деревьев. В министерстве окружающей среды отмечают, что в последнее время этот бизнес процветает. Так, один куб дров предназначенных для отопления, стоит в пределах 450-700 леев. В то же время штраф за вырубленные деревья, из которых складывается этот объем, не превышает 200 леев.

В новой редакции кодекса денежные взыскания, как и прежде, будут исчисляться с учетом диаметра срубленной древесины и места, где произошло правонарушение: лесной фонд или зеленая зона в населенных пунктах. В случае, если размер ущерба не удастся досконально подсчитать, за каждый вырубленный гектар деревьев штраф составит 20 тысяч условных единиц.

Кроме того, за каждую надломленную ветку грозит наказание в размере 12-ти у.е, за надломленный куст 9.у.е.