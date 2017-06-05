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Экономика
НКФР разъясняет новый порядок продажи ценных бумаг, арестованных налоговыми органами
05.06.2017

Новая инструкция заменила Инструкцию об организации и проведении сделок на Фондовой бирже Молдовы с ценными бумагами, арестованными налоговыми органами, утвержденную Постановлением Национальной комиссии по ценным бумагам № 32/5 от 25 декабря 2003 года. 

Инструкция устанавливает порядок продажи ценных бумаг, арестованных Государственной налоговой службой, на регулируемом рынке в рамках многосторонней торговой системы (MTС) и вне их. В частности, в документ подробно описываются организация выставления на продажу арестованных ценных бумаг; порядок проведения конкурсов по отбору инвестиционных обществ; процедура и условия продажи арестованных ценных бумаг на регулируемом рынке или в рамках МТС, а также порядок организации и проведения аукционов с молотка.

Согласно документу, продажа арестованных ценных бумаг на регулируемом рынке или МТС осуществляется в соответствии с их правилами путем выставления едиными пакетами (за рядом оговоренных исключений).

Продажа арестованных ценных бумаг вне регулируемого рынка и МТС осуществляется лишь в случае, когда обращение ценных бумаг имеет место в соответствии с положениями части (3) статьи II Закона № 163-XVI от 13 июля 2007 года о внесении изменений и дополнений в Закон об акционерных обществах. В данном случае необходимо соблюдать процедуру, установленную Положением об обращении ценных бумаг на рынке капитала, утвержденным Постановлением НКФР № 14/5 от 31 марта 2016 года.

В случае если арестованные ценные бумаги не соответствуют требованиям допуска к торгам на регулируемом рынке или МТС, а также в случае если арестованные ценные бумаги не были проданы согласно установленным правилам, они временно регистрируются на регулируемом рынке без соблюдения процедуры допуска, установленной соответствующими правилами, лишь в целях отчуждения.

Продавцом арестованных ценных бумаг является Государственная Налоговая Служба, которая продает арестованные ценные бумаги через инвестиционные общества, на основании ранее заключенного договора.

Первоначальная цена продажи арестованных ценных бумаг определяется с учетом одного из критериев, установленных в части (2) статьи 23 Закону о рынке капитала. В ней предусмотрено, что если справедливая цена (наибольшая цена, уплаченная офертантом, или средневзвешенная цена  на регулируемом рынке за последние 6 месяцев) не может быть установлена, то она определяется с учетом трех критериев:

— средневзвешенная цена торгов в последние 12 месяцев, предшествующих предложению; 
— стоимость чистых активов на одну акцию общества по последнему аудиту финансового положения; 
— стоимость акций согласно результатам экспертизы, проведенной независимым оценщиком в соответствии с международными стандартами оценки.
 
В случае если арестованные ценные бумаги не затребованы покупателями на протяжении периода торгов, который не должен превышать 20 рабочих дней, Государственная Налоговая Служба вправе выставить их в рамках нового аукциона с постепенным понижением предыдущей цены до 20%, учитывая также и события, которые влияют на цену акций эмитента.


 
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