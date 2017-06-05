Гражданин Молдовы задержан пограничниками из-за Георгиевской ленты

Гражданин Республики Молдова столкнулся с неприятным инцидентом на пропускном пункте приднестровского участка молдавско-украинской границы.

Украинские пограничники задержали его на семь часов из-за банальной Георгиевской ленты, которая запрещена на Украине. По словам самого потерпевшего, его вначале допрашивали пограничники в присутствии дипломатической миссии, затем полицейские, после чего его попросили снять ленточку, имеющуюся у него в машине, и просто отпустили.

«Вчера, в пункте пересечения N, между Приднестровьем и Украиной, меня задержали на семь часов. Причина – обнаружение сотрудником украинской пограничной полиции в моей машине Георгиевской ленточки. В течение часа я давал показания на видеокамеру, допрос снимали глава службы и сотрудник в штатской одежде. На допросе присутствовали и сотрудники какой-то международной миссии, с переводчиком, они также снимали на видео происходящее. После трех часов был вызван экипаж полиции из ближайшего города. Приехав на место, и полиция составила протокол. Позже, сотрудники всех этих структур, в том числе пограничники и таможенники старались понять, что им дальше делать, «сплавляя» меня от одного к другому», - написал молдаванин Олег Штефанюк на свое странице в Facebook.

По его словам, полиция отказалась взять ленту, поскольку такого закона не существует, пограничники хотели передать «дело» таможенникам, отметив, что лента не является контрабандой. «В результате, полицейские (абсолютно адекватные люди) попросили меня снять ленту и, вернув мне документы, пожелали счастливого пути», - добавил наш соотечественник.

«Может быть, Украина еще не умерла?», - задается вопросом он в конце, также как звучит и первый куплет из национального гимна Украины.