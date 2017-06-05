Обогнали чемпионов мира! Молдова взяла серебро на III этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

В Белграде завершился 3-й этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Команда из Молдовы завоевала серебряную медаль.

Каноэ-двойка в составе Ильи Спрынчана и Олега Нуцы была второй на дистанции 500 метров и уступила только польскому экипажу, оставив позади себя Олимпийских чемпионов из Германии и Чемпионов мира из России.

Справка: III этап Кубка мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ 2017 проходил со 1 по 4 июня в Сербии. Соревновались спортсмены из 58 стран мира.