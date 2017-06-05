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Создателя «групп смерти», доводившего молдавских подростков до самоубийства, схватили в Приднестровье
05.06.2017

В Приднестровье задержан один из администраторов "групп смерти", который посредством игр в соцсетях приводил подростков на грань самоубийства.

Им оказался ранее судимый житель Тирасполя, который,  используя возможности соцсети ВКонтакте, создал и модерировал "группу смерти". Участникам группы, основной контингент которых составляли подростки, предлагалось сыграть в игру, в которой участнику ежедневно даётся определённое задание, последний этап игры – суицид. При этом модераторы игры владеют информацией об участнике, необходимой для оказания психологического давления на подростка.

На допросе задержанный подтвердил свое участие в организации деятельности «группы смерти». При этом внятно пояснить причины своей "убийственной" деятельности не смог.

- Мозгов у меня нет, вот и всё, что я еще могу сказать. У меня слов больше нет. Я раскаиваюсь, я просто не думал, что всё так серьезно, - заявил мужчина.  

В настоящее время решается вопрос о его привлечении к уголовной ответственности. Согласно законам непризнанной республики, максимальное наказание, которое может понести администратор "групп смерти", - 8 лет лишения свободы


 
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