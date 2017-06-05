«Ответка Либералов». Столичный мусор «переехал» от офиса ЛП к социалистам

В следствие "ответки" либералы прибывшие к офису ПСРМ вернули все мешки к офису их владельца, в целости и сохранности.

„Мы возвращаем Додону то, что по праву принадлежит ему! Место Додона у томберона!", написал на собственной странице в Фэйсбук, пресс-офицер Либеральной Партии Ионел Пушкаш.

Напомним, что сегодняшним утром, группа членов и сторонников ПСРМ прибыла к главному офису ЛП с многочисленными мешками мусора. Своими действиями социалисты обвинили руководство ЛП в авторстве саботажа связанного с невывозом мусора с территории мун. Кишинэу.

Недавно столичные власти огласили очередное обещание, согласно которому до конца сентября 2017 года будет завершено строительство очистных сооружений для сточных вод. Однако до этого времени, им предстоит разблокировать доступ к полигону для мусорных отходов. Местные жители не согласились с такой постановкой вопроса и обещали продолжить протесты.

Мусорные отходы в столице не вывозятся уже 4 дня подряд, с момента, когда жители Бубуечь заблокировали дороги к полигону. Селяне заявили, что не в силах более терпеть запах разлагающегося мусора и требуют решения проблемы.